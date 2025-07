"La nation musulmane a perdu l'un de ses érudits les plus sincères et les plus vertueux. Que Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, dans Sa miséricorde et Sa bonté infinie lui accorde Son pardon", indique l'UISM dans un communiqué publié sur Facebook.

Al-Qaradawi est un théologien, prédicateur et universitaire égyptien.

Fondateur et doyen de la première université des études et sciences islamiques au Qatar en 1977, il était également président de l'Union internationale des savants musulmans, membre du Conseil européen de la fatwa et président de Union of Good.