Les services anti-terroristes russes ont fait savoir sur les réseaux sociaux que l'explosion s'était produite à 6h07 du matin (0307 GMT) dans un camion de marchandises et que le feu s'était propagé dans sept wagons-citernes d'un train qui se dirigeait vers la péninsule.

Ils ont ajouté que deux sections du pont, ouvert en 2018 après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, se sont en partie effondrées mais que les arches sous lesquelles s'effectue la navigation n'étaient pas endommagées.

Sergei Aksyonov, le gouverneur russe de la Crimée, a précisé que le pont était toujours intact dans une direction, mais que le trafic était suspendu le temps d'évaluer les dégâts.

Des images montrent une épaisse fumée s'échappant du pont.

Le feu avait était maintenant éteint, a rapporté l'agence russe Interfax.

Sans mettre en cause la responsabilité de l'Ukraine dans l'explosion, un conseiller du président ukrainien a déclaré sur Twitter que cet incendie était "le début" de quelque chose.

"Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être récupéré par l'Ukraine, toutes les régions occupées par la Russie doivent être libérées", a écrit Mykhailo Podolyak.

En septembre, la Russie a annoncé l'annexion des provinces de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson après avoir organisé des référendums considérés par Kyiv et les pays occidentaux comme frauduleux et non légitimes.

Le président russe, Vladimir Poutine, a demandé au gouvernement de créer une commission pour enquêter sur les causes de l'incident, selon l'agence TASS qui cite un porte-parole du Kremlin.

"Les vandales ukrainiens, qui ont du sang sur les mains, ont réussi à s'attaquer au pont de Crimée", a déclaré le président du parlement de Crimée, Vladimir Konstantinov, à Interfax.

"Ils ont de quoi être fiers maintenant", a-t-il ajouté. "En 23 ans d'activité économique, ils ont été incapables de construire quoi que ce soit digne d'attention en Crimée, mais (maintenant) ils ont réussi à détruire la voie d'accès du pont russe".

Il a ajouté que les dégâts n'étaient pas majeurs et que le pont serait rapidement réparé.

Le chef de la Sécurité nationale ukrainien et du conseil de défense, Oleksiy Danilov, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux du pont enflammé accompagné de la voix de Marilyn Monroe chantant "Happy Birthday, Mr. President!" (Joyeux anniversaire, Monsieur le président).

Vladimir Poutine a fêté ses 70 ans vendredi.