Le Président français Emmanuel Macron s'est exprimé, jeudi, sur les réseaux sociaux, au sujet de la guerre en cours en Ukraine en soulignant "nous ne voulons pas de guerre mondiale".

Dans une série de publications sur Twitter, le chef d'État français s'est également adressé à son homologue russe Vladimir Poutine, l’appelant à "mettre fin à cette guerre et respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine".

Il a également souligné que la France et l'Union européenne (UE) "aident l'Ukraine à résister sur son territoire, [mais] jamais à attaquer la Russie".

Evoquant le soutien apporté par son pays à l'Ukraine en termes d'armes défensives, le tweet de Macron note "Canons César pour mener la contre-offensive, radars, systèmes et missiles pour se protéger des attaques aériennes, véhicules blindés et entraînements : nous allons continuer à soutenir la résistance ukrainienne et renforcer notre assistance militaire". Il a également partagé un extrait de l'entretien qu'il a accordé mercredi soir à France Télévisions et dans lequel il fait l'inventaire du soutien défensif fourni par Paris à Kiev.

Au cours de cet entretien, Macron avait déclaré que la France fournissait "du renseignement pour que les Ukrainiens puissent se défendre" et continuerait de lui livrer des armes.

Déplorant une guerre qui "s’installe" dans la durée, le chef d'État français avait souligné qu'il souhaitait dire "la vérité aux Françaises et aux Français".

"La Russie est dotée de l’arme nucléaire. La France aussi. En la matière, notre doctrine est claire. La dissuasion fonctionne, mais moins on en parle, plus on est crédible", avait-il rappelé.

Emmanuel Macron avait également déploré que "la Russie a[it]) fait du gaz, un instrument de guerre".

Il avait reconnu que du fait de la dépendance européenne aux hydrocarbures russes, la France va "devoir rouvrir des centrales à charbon".

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une guerre en Ukraine, qui a suscité de vives réactions internationales et l'imposition de sanctions économiques et financières "sévères" contre Moscou.