“La deuxième phase de la transition au Tchad entre véritablement dans sa phase pratique ce vendredi 14 octobre”, avec “la formation de la nouvelle équipe gouvernementale” d’union nationale, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué.

D’après le décret signé vendredi par le président de la transition au Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, plusieurs personnalités font leur entrée dans le nouveau gouvernement.

Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, a été nommé ministre d’État et ministre des Affaires étrangères. Il remplace à la tête de la diplomatie tchadienne, Mahamat Zene, qui a démissionné du gouvernement il y a quelques semaines.

Le ministère de la Transformation agricole a été confié au ministre d’État, Laoukein Kourayo Medard, tandis que le ministère de l’Enseignement supérieur sera occupé par le Dr Tom Erdimi qui a été recteur de l'université de Ndjamena, directeur général de la Coton Tchad, avant de regagner la rébellion.

Erdimi est l’un des membres des groupes politico-militaires à rejoindre ce nouveau gouvernement.

Daoud Yaya Brahim porté jeudi au rang de Général d’armée par le président de transition, a été maintenu au ministère des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre.

Quelques autres ministres du gouvernement sortant conservent leurs sièges, même si pour certains les appellations changent. C’est le cas de Tahir Hamid Nguilin aux Finances, au Budget et aux Comptes publics, Djerassem Le Bemadjiel aux Hydrocarbures et à l'Énergie, Moussa Batraki à la Prospective économique et aux Partenariats internationaux, tout comme Abdelkerim Mahamat aux Mines.

“C’est une équipe de 44 membres, dont 4 ministres d’État, 27 ministres avec portefeuille, 3 ministres délégués et 10 secrétaires d’État”, a souligné la présidence tchadienne dans son communiqué.

Lors de la cérémonie de son investiture le 10 octobre, le président de la transition avait annoncé la formation d’un “gouvernement d'union nationale” qui “s'emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse”.

Le général Mahamat Idriss Deby Itno, a souligné que “le gouvernement d'union nationale travaillera pour répondre aux préoccupations légitimes de la population tchadienne.”