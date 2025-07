Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé la détermination de son pays à soutenir l'Azerbaïdjan en temps de paix, comme en temps de guerre, notamment dans ses efforts de reconstruction de grande envergure envisagée dans le Karabagh.

"Dans le cadre du plan d'action pour le Karabagh, nous sommes prêts à soutenir l'Azerbaïdjan dans tous les projets, de l'agriculture à l'énergie verte", a déclaré le président Erdogan, dans une conférence de presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, à Jibrail dans la province de Karabagh.

Le président turc s’exprimait à l’issue de la cérémonie d'inauguration officielle de l'aéroport international de Zengilan, dans une région azerbaïdjanaise libérée de l'occupation arménienne.

Le président Erdogan a par ailleurs appelé à porter devant la Cour internationale de justice les dommages subis par le Karabagh pendant l'occupation arménienne et à demander des indemnisations.

Le président turc a également renouvelé son appel aux deux parties du conflit à régler leurs différends à travers le dialogue. "Les processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et entre la Turquie et l'Arménie progressent", a-t-il assuré à ce propos.

En se rendant jeudi à Zengilan, le chef de l'Etat turc est le premier président étranger à atterrir dans le nouvel aéroport, construit grâce à un partenariat entre des entreprises azerbaïdjanaises et turques.

Après la cérémonie d'accueil, les deux présidents ont coupé le ruban symbolique, inaugurant ainsi l'aéroport international de Zengilan.

Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, du Transport et des infrastructures, de l'Agriculture et des Forêts, respectivement MM Mevlut Cavusoglu, Hulusi Akar, Adil Karaismailoglu et Vahit Kirisçi accompagnaient Erdogan dans son déplacement pour la journée en Azerbaïdjan.