Le nombre de décès des personnes ayant contracté le SARS-CoV-2, a augmenté de 23 % en France métropolitaine, dans la semaine du 10 au 16 octobre, en comparaison avec la semaine précédente.

Par voie d'un communiqué consulté par l'Agence Anadolu (AA), Santé Publique France a rapporté que le taux d’incidence s’est stabilisé à un niveau élevé après cinq semaines d’augmentation, avec 577 cas pour 100 000 habitants, soit près de 56 000 nouveaux cas en moyenne chaque jour.

L'agence de santé rapporte également que les indicateurs hospitaliers restaient élevés, avec 6 556 nouvelles hospitalisations, en hausse de plus de 12 % par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de nouvelles admissions en soins critiques (552, + 8%) et de décès (390 décès, +23 %) ont également continué d’augmenter, selon Santé Publique France qui rapportait qu'en Outre-mer, la situation continuait de s’améliorer.

Rappelant que le variant « Omicron » circule de manière quasi exclusive en France, et que son sous-lignage « BA.5 » reste omniprésent, l'agence de santé a précisé qu'en France métropolitaine, « BA.5 » (tous sous-lignages confondus) représentait 93 % des contaminations et que le sous-lignage « BA.4 » (tous sous-lignages compris) continuait de circuler, représentant 6 % des contaminations.

"Au 17 octobre, seuls 37,0 % des 60-79 ans et 50 % des 80 ans et plus, parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu un deuxième rappel", c'est-à-dire une quatrième injection, fait savoir cette agence qui a également rappelé "l’importance des gestes barrières (le port systématique du masque en présence de personnes fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés et le lavage des mains) afin de protéger les personnes vulnérables, ainsi que du suivi des autres mesures, telles que "l'isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes".

Dans un rapport publié au cours de l'été, l'ONG « Terra Nova » a indiqué que la France a rapporté 65 000 décès par la Covid-19 en 2020, 60 000 en 2021 et, au 15 août 2022, 30 000 depuis le début de l’année et signalé que le bilan de l’année 2022 pourrait être voisin de celui des deux années précédentes si une nouvelle vague devait à nouveau déferler à l’automne, ce qui est actuellement le cas alors que la huitième vague de Covid-19 semble atteindre un plateau.