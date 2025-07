L'avocat de l’association Valeurs et Réussites, Nabil Boudi, a déposé, lundi, une plainte auprès du procureur de la République à Valence contre la préfète de la Drôme (sud-est de la France), Elodie De Giovanni pour dénonciation calomnieuse.

L’association Valeurs et Réussites qui gère l’école privée musulmane qui était sur le point d'acheter un terrain pour la construction de son école mais s’est finalement vu annuler la vente de celui-ci le 3 octobre 2022 pour des raisons d’urbanisme, tandis que dans les faits les raisons sont toutes autres.

Alors que la préfète de la Drôme Elodie De Giovanni qui avait rencontré les membres de l’association Valeurs et Réussites en fin d’année 2021 n’avait jamais exprimé de crainte à propos du projet d'achat de terrain pour la construction de son école, elle a, dans un courrier daté du 27 juillet et adressé au Maire de Valence Nicolas Daragon, appelé ce dernier à la "prudence", affirmant que le projet de l'école musulmane "apparaît en totale contradiction avec une politique publique dont l'objectif d'intérêt général consiste à ouvrir le quartier sur l'extérieur et ce faisant à contrer des dynamiques d'enfermement communautaire".

Elle a ajouté que l'association fait "l'objet de la plus grande attention de la part des services de l'État au nom de la lutte contre le séparatisme".

C’est sur ce courrier que les membres de Valeurs et Réussites ont pu consulter en mairie que s’appuie la plainte contre la Préfète de la Drôme.

Aujourd’hui, elle réfute "une quelconque complaisance vis-à-vis du séparatisme”, et évoque le dernier rapport, plutôt positif, de l'Éducation nationale à l'issue d'un contrôle inopiné le 7 décembre 2021.

Elle rappelle, surtout, que trois de ses membres, dont le président Mourad Jabri, ont rencontré, à la demande du maire de Valence, la préfète.

L’association Valeurs et Réussites avait déjà porté plainte contre X pour discrimination le 4 octobre et avait également déposé un recours devant le tribunal de Grenoble le 13 octobre.

C’est finalement ce courrier de la préfète au Maire de la ville qui, d’après l’association, a mis en lumière les motivations discriminatoires de l’annulation de vente et qui a conduit à cette décision.

L’association Valeurs et Réussites ne compte pas abandonner l'achat de ce "terrain promis" pour lequel le conseil municipal avait acté la vente le 27 juin dernier et dit se tenir prêt à tous les recours pour que la décision d’annulation d'achat du terrain soit révoquée.