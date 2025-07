Si Paris est la ville préférée de Rafael Nadal, ce n'est certainement pas grâce aux Masters 1000 de Paris-Bercy. Lorsqu'il se présente dans l'enceinte de Bercy, le recordman de Roland-Garros (14 titres) ne ressemble plus à ce merveilleux joueur au coup-droit dévastateur que l'on peut apercevoir sur la terre battue du court Philippe-Chatrier. Ce mercredi soir, il s'est incliné en trois sets face au jeune Américain Tommy Paul (3-6, 7-6, 6-1). C'est la première fois de sa carrière que le gaucher quitte aussi tôt ce tournoi. Papa depuis quelques jours, et en manque de compétition, Rafael Nadal va pouvoir se consoler en se ressourçant auprès de sa famille, avant une fin de saison délicate à négocier.

Bercy, la case manquante à cocher

Lors de ses huit participations à l'ATP de Paris, Nadal n'a jamais goûté la victoire. En 2009, il s'était pourtant hissé jusqu'en finale, mais avait été largement battu par l'Argentin David Nalbandian (6-4, 6-0). Moins à l'aise sur cette surface dure, mais tout aussi obsédé par les esprits de Roland-Garros, sa terre promise, l'Espagnol ne parvient jamais à briller dans l’antre de Bercy. C'est l'un des rares tournois qui manque dans le palmarès de l'homme aux 22 Grands Chelems.

"Je ne me bats plus pour être numéro un mondial"

Bien qu'il soit un compétiteur dans l'âme, Rafael Nadal avait une nouvelle fois fait part de sa vision du tennis avant le tournoi. Comme à son habitude, pour lui, les statistiques n’importent plus :"Pour être clair : je ne me bats pas pour être numéro 1. Je me bats juste pour rester compétitif dans chaque tournoi que je joue. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps : je ne me battrai plus pour être numéro 1. Je l'ai fait dans le passé et j'y suis parvenu dans ma carrière. J'en suis très heureux et fier. En tout cas, ça ne m'ajoute pas de pression, plus maintenant. (…) Quand vous jouez quelque chose comme 10 tournois et que vous en terminez 8 (il en a en réalité disputé 12 pour un forfait, NDLR), c'est difficile d'être numéro 1… Mais je suis heureux d'être dans cette position parce que ça veut dire que j'ai bien joué."

A 36 ans, si jamais Rafael Nadal parvient à décrocher cette première position, il deviendra le joueur le plus âgé à s'installer au sommet du classement ATP devant Novak Djokovic, qui avait alors 34 ans. Mais aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Le Majorquin doit prendre soin de son corps et redoubler d'efforts dans la préparation de ses tournois. Prochaine échéance : le Masters du Turin…