Trois navires de bienfaisance, dont deux battant pavillon norvégien, Ocean Viking et Geo Barents, se trouvent au large de l'Italie depuis plus d'une semaine et attendent l'autorisation du nouveau gouvernement de droite pour accoster. Toutes leurs demandes ont jusqu'à présent été rejetées, disent-ils.

"La Norvège n'a aucune responsabilité en vertu des conventions sur les droits de l'homme ou du droit marin (envers) les personnes prises à bord de navires privés battant le pavillon norvégien en Méditerranée", a déclaré l'ambassadeur de Norvège à Rome, Johan Vibe, par courriel à Reuters.

Cette réponse intervient après que l'Italie a envoyé la semaine dernière des lettres aux ambassades d'Allemagne et de Norvège, affirmant que les navires des ONG ne respectaient pas les règles de sécurité européennes et nuisaient à la lutte contre l'immigration clandestine.

"La responsabilité première de la coordination des travaux visant à assurer un port sûr pour les personnes en détresse en mer incombe à l'État responsable de la zone de recherche et de sauvetage où cette assistance a été apportée", a répondu Oslo.

Deux des navires norvégiens ont plus de 800 personnes à leur bord, tandis qu'un troisième, portant le drapeau allemand, compte 179 personnes, dont plus de 100 mineurs non accompagnés.

Jeudi, l'organisation caritative SOS Méditerranée, qui exploite l'un des navires, a déclaré avoir demandé l'aide de la Grèce, de l'Espagne et de la France.

Le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré vendredi à RMC-BFMTV que le droit international stipulait que l'Italie devait accueillir les migrants, mais il a ajouté que Paris et Berlin étaient prêts à offrir leur aide.

Le nombre de migrants a bondi en Italie au cours de la semaine dernière, avec plus de 6.200 personnes arrivées depuis le 27 octobre, contre 1.400 à la même période en 2021, selon les données du gouvernement.