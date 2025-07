Ces enquêtes ont, en effet, mis à jour les procédés par lesquels ces individus se servent de comptes portant de faux noms pour propager de fausses nouvelles afin de tromper et provoquer l'opinion publique, au moyen de tweets et de hashtags élaborés par les dirigeants du groupe terroriste.

Parmi les comptes dont les services de sécurité et de renseignement turcs ont pu identifier les propriétaires figure le compte @jiyan_zagros_ géré par une femme nommée Zulekha Artürk, une fugitive poursuivie aux Pays-Bas, où elle et des membres de sa famille ont été condamnés à des peines de prison pour trafic de drogue et appartenance à une organisation terroriste.

Certains membres de la famille Erturk ont ​​été appréhendés en flagrant délit de trafic de drogue vers des pays européens via la Turquie. Le cumul des peines pénales dont ils ont écopé est de 28 ans et 4 mois.

En 2009, le fils de Zulekha Erturk, le dénommé Ramadan Erturk, a été condamné à 4 ans et 2 mois de prison pour trafic de drogue.

Son frère Mohamed Erturk a également été condamné à 12 ans de prison après avoir été surpris en train de faire passer 52 kilogrammes d'héroïne de la Turquie vers les Pays-Bas en 2008.

En 2003, son autre frère, un certain Begu Erturk, a été arrêté alors qu'il tentait de faire passer plus de 200 000 pilules narcotiques en Turquie via l'aéroport d'Atatürk, et d'autres membres de sa famille ont été condamnés à des peines de prison pour trafic et trafic de drogue.

Les rapports publiés par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et l'Office européen de police "Europol" démontrent, par ailleurs, que le trafic de la drogue constitue une importante source de revenus pour l'organisation terroriste PKK, s'élevant à environ 1,5 milliard de dollars par an.

Ces rapports révèlent que l'organisation terroriste PKK contrôle 80% du trafic de drogue sur le continent européen, générant ainsi des revenus annuels allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars, en se servant d’associations politiques et sociales qu'elle établit en Europe pour dissimuler ses activités de trafic de drogue.