L'Organisation des États turciques tiendra son premier sommet le 11 novembre dans la ville historique de Samarcande en Ouzbékistan. En novembre 2021, lors du huitième sommet du Conseil de coopération des pays turcophones (Conseil turcique), cette institution a été transformée en organisation, baptisée "Organisation des États turciques".

Les présidents turc, azerbaïdjanais, kazakh et kirghize, respectivement Recep Tayyip Erdogan, Ilham Aliyev, Kassem-Jomart Tokaïev et Sadr Japarov, y participeront. Les pays observateurs, le Turkménistan et la Hongrie, seront représentés respectivement par le président du Conseil populaire, l'ancien président Gurbanguli Berdimuhamedov, et le Premier ministre Viktor Orban.

Le sommet sera organisé vendredi sous le thème "Nouvelle ère pour la civilisation turcique : vers le développement et la prospérité communs".

La Turquie cédera la présidence tournante de l'organisation à l'Ouzbékistan. Un nouveau secrétaire général sera élu pour succéder à Baghdad Amreyev, dont le mandat de trois ans s'est terminé.

Il est prévu que les leaders signent de nombreux documents, dont le "Document de stratégie" qui déterminera les modalités d'application quinquennales du "Document pour la vision ", la feuille de route de l'organisation pour les 20 prochaines années. Ce texte avait été adopté lors du sommet à Istanbul, le 12 novembre 2021. Les leaders signeront également la Déclaration de Samarcande.

Les pays membres remettront au président Erdogan, la "Décoration suprême du monde turcique" pour ses efforts. D’autre part, le président Mirziyoyev remettra à Erdogan la décoration nationale.

Le politologue Bahrom Hodjanov, président de département à l'Institut ouzbek d'Analyse stratégique et de perspective, a déclaré à l'Agence Anadolu que l'organisation a commencé à jouer un rôle important ces derniers temps en Asie centrale, impactée par les transformations géopolitiques mondiales. Il a en outre souligné l'importance d'avoir choisi Samarcande comme ville d'accueil.

"Ce sommet élèvera le statut de l'organisation en tant qu'acteur régional, a dit l'expert. Nous observerons donc un sommet historique."

Hodjanov a cependant noté que la Russie, la Chine et l'Occident ne seront pas en faveur de l'approfondissement de la coopération entre les pays de la région.

Il a souligné que les pays turcs devaient néanmoins renforcer leurs relations à travers l'organisation.