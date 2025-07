Le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez a réaffirmé, ce jeudi à Alger, l'engagement de la Turquie à doubler la valeur de ses investissements directs en Algérie.

"Comme vous le savez, nos investissements en Algérie s'élèvent actuellement à 5 milliards de dollars. Notre ambition est de les porter à 10 milliards de dollars durant les prochaines années", a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Cette audience s'est déroulée au siège de la présidence, en présence du directeur de cabinet à la Présidence, Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. À cette occasion, Fatih Donmez a remis au chef de l'Etat algérien un message du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon le ministre turc, "la rencontre avec le président Tebboune a permis de lui donner une image complète de notre partenariat et de notre coopération dans le domaine de l'énergie dans le cadre du suivi de la commission mixte entre les deux pays".

"Pour sa part, le président Tebboune nous a encouragés à approfondir nos relations bilatérales et à renforcer les opportunités de travail en commun".

Arrivé ce jeudi à Alger, Fatih Donmez s'était entretenu, en début de matinée, avec son homologue algérien, Mohamed Arkab.

Selon un communiqué du ministère algérien de l'Energie et des Mines, les deux ministres "ont passé en revue l'état des relations, de coopération et de partenariat entre les deux pays".

Tout en qualifiant les relations dans le domaine de l'énergie "d'excellentes", ils ont examiné les perspectives de leur renforcement, ainsi que les réalisations les plus importantes depuis la tenue de la onzième réunion du comité mixte algéro-turc en 2021 à Alger, selon le communiqué.

Les deux ministres ont également salué "l'important" partenariat liant "Sonatrach" et la société turque "BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation", notamment dans le domaine du marketing gazier, de la pétrochimie, de l'exploration offshore et de la formation.

"Les deux parties ont également évoqué les opportunités et les possibilités d'investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays dans le secteur de l'énergie et dans le domaine des hydrocarbures en Algérie et à l'étranger, notamment au niveau africain", a souligné le même document.

Par ailleurs, les deux ministres "ont évoqué d'autres aspects de la coopération liés à l'échange d'expériences, aux opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur minier en Algérie, notamment dans le domaine de la recherche géologique, de l'exploration, de l'exploitation et de la production des matières minérales, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ainsi que la nouvelle loi sur les investissements en Algérie, qui comprend plusieurs facilités pour les investisseurs étrangers".

Durant son séjour en Algérie, la délégation turque "aura des réunions avec des entreprises du secteur et des experts algériens pour discuter des domaines d'intérêt commun" ajoute également le texte.