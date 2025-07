Lundi 21 Novembre 2022

Le programme du mardi 22 novembre :11h : Argentine - Arabie saoudite

13h : Danemark - Tunisie

16h : Mexique - Pologne

20h : France - Australie

Gareth Bale sauve le pays de GallesGrâce à un penalty de Gareth Bale, le pays de Galles se sort du piège américain et arrache le point du nul pour son premier match dans la compétition (1-0) au Qatar.

Aliou Cissé : "Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal""C'était un match de très haut niveau, très compliqué, mais plutôt équilibré, selon moi le score ne reflète pas la physionomie du match. Je suis très fier de mes garçons. A nous de bien nous préparer pour le deuxième match qui sera déjà un match décisif. Quand vous perdez le premier match, le deuxième devient une finale. Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal. Le coupable de la défaite? Je suis peut-être et sûrement le coupable comme entraîneur. "

Boulaye Dia (Sénégal) : "On prend ce but qui nous fait mal à la fin""Il y a de la déception et un peu de frustration au vu du match qu'on a fait. Ils se sont procurés des occasions seulement quand on a fait des erreurs, individuelles ou collectives. On prend ce but qui nous fait mal à la fin, mais ce n'est pas grave, maintenant il faut gagner le suivant."

Le Sénégal craque contre les Pays-Bas (2-0)Les Lions de la Téranga s'inclinent face au Pays-Bas (2-0). Le Sénégal s'est pourtant procuré les situations les plus intéressantes, mais a fini par rendre les armes en fin de match sur les buts de Cody Gakpo (84e) et Davy Klaassen (90e+9).

Lionel Messi : "Je veux remporter la Coupe du monde avec mon pays, car c’est sans doute ma dernière"La star de l'Argentine en conférence de presse : "Je me sens très bien physiquement. J'arrive (à cette Coupe du monde) dans un grand moment, au niveau mental et physique. Je me suis entraîné à part par précaution, mais je n'ai rien de spécial. [...] Je veux remporter la Coupe du monde avec mon pays, car c’est sans doute ma dernière. C’est fantastique de recevoir autant d’amour. Il faut faire de notre rêve une réalité".

Les supporters sénégalais mettent l'ambiance aux abords du stade Al-Thumama

Début de la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas

Les Lions dominent facilement l'Iran 6-2L'Angleterre s'impose très largement contre l'Iran pour son premier match de la Coupe du monde 2022, sur le score 6-2.

L'Angleterre démarre très fortLes Anglais mènent 3-0 à la mi-temps devant l'Iran grâce à des réalisations de Jude Bellingham, Bukayo Saka, et Raheem Sterling.

Les onze joueurs iraniens s'abstiennent de chanter leur hymneLes onze joueurs iraniens se sont abstenus de chanter leur hymne national avant le coup d'envoi de leur premier match du Mondial-2022 contre l'Angleterre, lundi à Doha. C'est un signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.

Début de la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran, premier match de la poule B

5 millions de téléspectateurs pour le match d'ouverture, plus qu'en 2018Plus de 5 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche à partir de 17h00 sur TF1 le match d'ouverture du Mondial-2022 de foot entre le pays-hôte, le Qatar, et l'Equateur, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi. Cette audience est supérieure à celle du match d'ouverture du Mondial-2018 (Russie - Arabie saoudite), qui avait rassemblé un peu moins de 4 millions de téléspectateurs sur TF1.

Sept sélections européennes renoncent au brassard inclusif "One Love"

Les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter au Mondial au Qatar un brassard coloré "One Love" contre les discriminations ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives", ont-elle annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran à Doha.

Bonne nouvelle pour Raphaël Varane et Eduardo Camavinga"Raphaël Varane va bien, il est apte et disponible" pour le premier match de l'équipe de France, mardi (20h00) contre l'Australie, et il n'y a "aucune inquiétude"concernant Eduardo Camavinga, ménagé la veille, a indiqué lundi le sélectionneur Didier Deschamps.

Ronaldo assure que son conflit avec Manchester "n'ébranlera pas" le PortugalCristiano Ronaldo a expliqué en conférence de presse n'avoir"aucun doute que cet épisode récent, cette interview" à la télévision britannique où il a estimé que son club l'avait "trahi", "comme d'autres épisodes qui surviennent parfois, peuvent ébranler un joueur mais n'ébranleront pas l'équipe".

Le programme du jour

14h : Angleterre - Iran

17h : Sénégal - Pays-Bas

20h : États-Unis - Pays de Galles