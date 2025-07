Mardi 22 novembre

Début de la rencontre entre la France et l'Australie

Le programme du mercredi 24 novembre (en heure du Qatar)13h : Maroc - Croatie

16h : Allemagne - Japon

19h : Espagne - Costa Rica

22h : Belgique - Canada

Les Bleus s'imposent contre l'AustralieLes champions du monde en titre réussissent leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 en battant l'Australie 4-1. Auteur d'un doublé, Olivier Giroud, devient le meilleur buteur des Bleus avec 51 buts, a égalité avec Thierry Henry.

Le Mexique et la Pologne dos à dosLe Mexique et la Pologne accouchent d'un match nul (0-0). Robert Lewandowski a manqué un penalty dans un partie dominée par les Mexicains.

Jour de fête nationale en Arabie saouditeLe roi Salmane a décidé de décrété exceptionnellement un jour férié, ce mercredi 23 novembre, pour toutes les personnes vivant et travaillant en Arabie Saoudite après la victoire historique contre l'Argentine ce mardi.

Jalel Kadri (sélectionneur de la Tunisie, après le match nul 0-0 contre le Danemark):"Je crois que la contribution du public a été importante. On a déjà joué au niveau international et nous savons comme cela nous aide pour le moral et le mental. Au niveau technique les joueurs ont montré qu'ils étaient en forme et, sur le plan physique, qu'ils ont d'énormes qualités. Je crois qu'on a mérité ce point même si on voulait plus."

Début de la rencontre le Mexique et la Pologne

La Tunisie et le Danemark se neutralisentLe Danemark et la Tunisie, prochains adversaires des champions du monde français dans le groupe D du Mondial-2022, se quittent sur un score de parité (0-0) au stade Education City d'Al Rayyan.

Lionel Messi s'exprime après la défaite face à l'Arabie saoudite"C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal, mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique"samedi pour le deuxième match de poules de l'Argentine au Qatar, a-t-il réagi en zone mixte.

Contre l'Arabie saoudite, Messi est devenu le seul buteur argentin à marquer dans quatre Coupes du monde différentes

Début de la rencontre entre le Danemark et la Tunisie

Hervé Renard, entraîneur de l'Arabie Saoudite, révèle son plan victorieux« On a une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. Jouer devant notre défense et attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et (Leandro) Paredes »

Énorme surprise, l'Arabie saoudite s'offre l'ArgentineMené 1-0 à la mi-temps, l'Arabie saoudite d'Hervé Renard s'offre finalement l'Argentine de Lionel Messi.

L'Arabie saoudite surprend l'Argentine au retour des vestiairesLes Saoudiens d'Hervé Renard reviennent dans la partie et passent devant les Argentins dès l'entame de la seconde période (2-1).

Messi marque d'entrée et entre dans l'histoire de l'ArgentineSur un penalty à la 10e minute de jeu, Lionel Messi devient le premier Argentin à marquer dans quatre Coupes du monde différentes devant Batistuta et Maradona

Début de la rencontre entre l'Argentine et l'Arabie saoudite

Incertain, Lionel Messi est bien titulaireLe numéro 10 argentin est bien titulaire pour affronter l'Arabie saoudite pour le premier match de l'Argentine en Coupe du monde ce mardi (11h).

Lionel Messi va disputer son cinquième mondialCe mardi face à l'Arabie Saoudite (11h), Lionel Messi lance sa cinquième Coupe du monde. Devant la presse ce lundi, la star argentine rappelait ses rêves de mondial : "Je veux remporter la Coupe du monde avec mon pays, car c’est sans doute ma dernière. C’est fantastique de recevoir autant d’amour. Il faut faire de notre rêve une réalité".

Comme en 2018, la France débute par l'AustalieLes Bleus ont rendez-vous en soirée (20h00 heure de Paris) avec l'Australie, qui était déjà son premier adversaire en 2018, avec l'espoir de"créer une dynamique positive" selon la formule de Hugo Lloris, capitaine d'une escouade perturbée par les blessures mais déterminée à secouer l'histoire.

Le programme du jour (en heure du Qatar)

13h : Argentine - Arabie saoudite

16h : Danemark - Tunisie

18h : Mexique - Pologne

22h : France - Australie

