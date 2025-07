Mercredi 23 novembre

Le programme du jeudi 24 novembre (en heure du Qatar)13h : Suisse - Cameroun

16h : Uruguay - Corée du Sud

19 : Portugal - Ghana

22h : Brésil - Serbie

La Belgique s'en sort difficilement contre le CanadaContre une valeureuse équipe du Canada, la Belgique l'emporte difficilement sur la plus petite des marges (1-0).

Début de la rencontre entre la Belgique et le Canada

L'Espagne s'amuse contre le Costa RicaPour son entrée en lice à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Espagne cartonne le Costa Rica (7-0). C'est le plus lourd score depuis le début de la compétition. L'Allemagne, qui a perdu contre le Japon (2-1), est déjà en danger dans ce groupe E.

Le Cameroun de Song ne compte pas répéter "les erreurs du passé"Pour sa sixième Coupe du monde, dont quatre comme joueur, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, compte "transmettre" son "expérience" pour "que des erreurs du passé ne se répètent plus", a-t-il dit à la veille d'affronter la Suisse au Mondial-2022, jeudi.

Ousmane Dembélé encense Olivier Giroud : "C'est un homme clef de l'équipe"En conférence de presse, ce mercredi, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur le rôle d'Olivier Giroud en équipe de France :"C'est un top mec, il s'entend bien avec tout le monde. Il fait beaucoup de bien au groupe. C'est un homme clef de notre équipe."

Début de la rencontre entre l'Espagne et le Costa Rica

L'Allemagne, surprise par le Japon, (2-1), déja en danger

L'Allemagne, quadruple championne du monde, a raté mercredi son entrée en lice dans le Mondial-2022 en s'inclinant 2-1 face à une vaillante équipe du Japon, dans le premier match du groupe E au stade Khalifa Stadium de Doha.

"Un match extrêmement difficile" contre le Maroc, reconnaît Modric"C'était un match extrêmement difficile. Je crois qu'au fur et à mesure que le tournoi avancera, nous serons meilleurs et nous montrerons un tout autre visage. Nous avons de grandes ambitions et nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sortir au premier tour après ce que nous avons démontré en Russie."

Les supporters japonais animent les tribunes

Les Allemands se couvrent ostensiblement la bouche sur la photo d'avant-match

Les sept fédérations européennes, dont l'Allemagne, qui avaient prévu de porter un brassard coloré "One Love" contre les discriminations, ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" par la Fifa, qui ne les a pas précisées. Cette menace a été très critiquée en Allemagne où de nombreuses voix se sont élevées pour appeler les joueurs de la Mannschaft à la défier.

Début de la rencontre entre l'Allemagne et le Japon

Thomas Müller aligné d'entrée avec l'Allemagne contre le JaponL'attaquant Thomas Müller a été aligné d'entrée avec l'Allemagne par le sélectionneur Hansi Flick, pour le premier match du Mondial-2022 de la Mannschaft contre le Japon, mercredi au Khalifa Stadium de Doha. Il n'a été utilisé qu'à de très rares moment depuis la fin septembre en club avec le Bayern Munich en raison de problèmes au dos et à la hanche.

Le Maroc contient la Croatie

Le Maroc tient tête à la Croatie (0-0) et réalise un très joli coup dans le groupe F

Le président Eto'o s'entraîne avec le Cameroun

Samuel Eto'o a rechaussé les crampons. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a participé mercredi à l'entraînement des "Lions Indomptables", à la veille de leur entrée en lice au Mondial contre la Suisse (11h00).

Le sélectionneur de l'Uruguay Diego Alonso a affirmé sans "arrogance" mercredi en conférence de presse que ses "joueurs sont les meilleurs du monde", avant l'entrée en lice de la Celeste jeudi (14h00) contre la Corée du Sud, qu'il ne faut pas réduire à "Son seulement."

"Quand je dis que les joueurs uruguayens sont les meilleurs du monde, je le dis parce que ce sont les miens. Ce n'est pas de l'arrogance, jamais. Ce sont des sentiments, c'est ce que je ressens : les miens, ce sont les meilleurs. Mes enfants, pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Eh bien, avec mes joueurs, je ressens la même chose", a déroulé Diego Alonso dans son style lyrique.

Les supporters du Maroc sont présents en nombre au stade Al Bayt

Le Maroc n'aura pas la tâche facile dans ce groupe F, mais peut croire à l'exploit

Début de la rencontre entre le Maroc et la Croatie

Le Maroc avec Ziyech, Boufal, et En-Nesyri face à la Croatie

Plus de 12,5 millions de téléspectateurs pour les débuts des BleusL'équipe de France a réussi ses débuts au Mondial sur tous les plans: plus de 12,5 millions de téléspectateurs ont suivi mardi à partir de 20h00 sur TF1 sa large victoire contre l'Australie (4-1), selon les chiffres de Médiamétrie publiés mercredi.

Énorme coup du pour Lucas HernandezLe défenseur et champion du monde en titre Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé mercredi la Fédération française de football, synonyme d'une probable fin de saison pour le joueur du Bayern Munich.

Le programme du mercredi 23 novembre (en heure du Qatar)13h : Maroc - Croatie

16h : Allemagne - Japon

19h : Espagne - Costa Rica

22h : Belgique - Canada

Les résultats du mardi 22 novembre

