Le président cubain Miguel Diaz-Canel effectue une visite de trois jours en Turquie pour discuter des relations bilatérales.

Les deux dirigeants devaient discuter des mesures à prendre pour renforcer la coopération bilatérale et procéder à un échange de vues sur les questions régionales et mondiales, notamment en ce qui concerne l'Amérique latine et la région des Caraïbes.

70 ans après l'établissement des relations entre les deux pays, voici un aperçu des relations entre la Turquie et Cuba :

De l'époque ottomane à nos jours

Les relations diplomatiques entre la Turquie et Cuba ont été établies en 1952.

Toutefois, les liens entre la Turquie et Cuba remontent à l'époque ottomane, notamment lorsque des migrants du Moyen-Orient émigraient à Cuba à la fin du XIXe siècle.

La Turquie et Cuba ont été indirectement liées pendant la guerre froide, lorsque les tensions entre l'Union soviétique et les États-Unis ont failli déboucher sur un conflit nucléaire.

En octobre 1962, des vols de reconnaissance américains ont révélé que les Soviétiques construisaient des bases secrètes de missiles à Cuba.

Après une impasse de treize jours entre les superpuissances, qui comprenait un blocus naval américain de Cuba, l'Union soviétique a accepté de retirer ses missiles.

En échange, les États-Unis s'engagent publiquement à ne pas envahir Cuba et, confidentiellement, acceptent de retirer leurs missiles nucléaires de Turquie.

Ainsi, une catastrophe mondiale potentielle est évitée après que les deux États nucléaires ont retiré leurs ogives de Cuba et de la Turquie.

Échange de visites

La Turquie a ouvert sa première ambassade dans les Caraïbes à La Havane en 1979.

En 1996, Fidel Castro, alors dirigeant cubain, s'est rendu en Turquie pour une conférence des Nations unies.

Toutefois, ce n'est qu'en 2015, lorsque Erdogan s'est rendu à La Havane, dans le cadre de la toute première visite présidentielle turque à Cuba, qu'un point culminant a été atteint dans les relations bilatérales.

Turkish Airlines a ensuite lancé des vols directs vers Cuba en 2016.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, s'est rendu en Turquie en juin 2017, ce qui constituait la première visite ministérielle de Cuba en Turquie.

Deux ans plus tard, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a effectué une visite officielle à Cuba en mai 2019.

Aujourd'hui, pour la première fois en 27 ans, le président cubain entame un voyage à Ankara, marquant une autre étape importante dans les liens entre les deux pays.

Coopération énergétique

La coopération énergétique sera certainement à l'ordre du jour.

Face à la crise énergétique que traverse Cuba, aggravée par les sanctions de Washington, La Havane s'est tournée vers la Turquie pour obtenir de l'aide.

Karpowership, l'un des plus grands exploitants mondiaux de centrales électriques montées sur des navires, qui fait partie du groupe turc Karadeniz Holding, exploite cinq navires au large des côtes cubaines, fournissant à la nation insulaire l'électricité dont elle a tant besoin.

Rejet des sanctions

Ankara a souvent exprimé son opposition à toutes les sanctions contre Cuba et plaide en faveur de la levée de l'embargo imposé par les États-Unis à ce pays d'Amérique latine.

Au début du mois, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une écrasante majorité en faveur de la condamnation de l'embargo économique américain contre Cuba pour la 30e année consécutive.

La résolution non contraignante a été approuvée par 185 pays et n'a été opposée que par les États-Unis et Israël, le Brésil et l'Ukraine s'étant abstenus.

De façon générale, la Turquie et Cuba entretiennent des relations bilatérales croissantes dans divers domaines, notamment l'agriculture, la construction, les infrastructures, l'énergie, la santé et le tourisme. Le commerce bilatéral entre les deux pays a franchi la barre des 50 millions de dollars en 2019.