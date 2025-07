Jeudi 24 novembre

Le programme du vendredi 25 novembre (en heure du Qatar)13h : Pays de Galles - Iran

16 : Qatar - Sénégal

19h : Pays-Bas - Équateur

22h: Angleterre - États-unis

Neymar souffre d'une entorse à la cheville droite, examens d'ici 24h

Le maître à jouer du Brésil, Neymar, souffre d'une entorse à la cheville droite, a annoncé jeudi soir le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar, après la victoire de son équipe sur la Serbie (2-0) au Mondial-2022. "Nous devons attendre entre 24 et 48 heures pour avoir une autre évaluation" de la gravité de cette blessure et d'une éventuelle indisponibilité du joueur, sorti en fin de match.

Le Brésil balaye la Serbie

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Brésil s'incline face à la Serbie grâce à un doublé de Richarlison (2-0).

Ronaldo "fier" après son record"Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c'est quelque chose qui me rend très fier", a lancé la star portugaise, auteur d'un but sur penalty contre le Ghana (3-2) lors du premier match du Portugal au Mondial-2022."C'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné on est parti du bon pied. C'est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial. Le plus important était que l'équipe gagne. Le chapitre est clos. On est bien parti, on a gagné, j'ai pu aider mon équipe. Tout le reste ne compte pas"

Les Marocains Mazraoui et Hakimi incertains contre la Belgique

Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi, blessés mercredi lors du premier match du Mondial-2022 du Maroc contre la Croatie (0-0), restent incertains pour affronter la Belgique dimanche, a indiqué jeudi le médecin des Lions de l'Atlas.

Début de la rencontre entre le Brésil et la Serbie

Le Portugal l'emporte face au Ghana au terme d'un match fouPour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Portugal domine le Ghana (3-2). Cristiano Ronaldo, Joao Felix, et Rafael Leao sont les buteurs pour les Portugais.

Ronaldo devient premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentesLe Portugais Cristiano Ronaldo, buteur sur pénalty contre le Ghana jeudi, est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes, faisant mieux que la légende Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose.

Séance écourtée pour Coman, "ménagé" selon le staffLes vingt-quatre joueurs de l'équipe de France ont pris part à un entraînement léger jeudi, à deux jours d'affronter le Danemark au Mondial, sauf l'ailier Kingsley Coman qui a écourté sa séance, "ménagé", selon l'encadrement qui s'est voulu rassurant.

Les supporters du Portugal derrière Cristiano Ronaldo dans les tribunes du Stade 974

Début de la rencontre entre le Portugal et le Ghana

L'Uruguay et la Corée du Sud dos à dos (0-0)

L’Uruguay et la Corée du Sud, malgré le pedigree de leurs attaquants respectifs, n'ont pas trouvé l'ouverture (0-0) au terme d'un match équilibré et vivant lors duquel les défenseurs ont pris le dessus, jeudi à Doha dans le groupe H du Mondial-2022.

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal), avant le match contre le Qatar :"C'est un match très, très important pour les deux équipes. Dans des compétitions de ce niveau, à partir du moment où vous perdez votre premier match, vous êtes dos au mur sur le deuxième. Mais (dans) notre expérience collective, (il y a) d'autres matches qu'on a eu à jouer qui ont été à ce niveau d'intensité, de pression, d'importance et d'exigence. A nous de se concentrer et de se rappeler de tout ce qu'on a pu faire par le passé quand on a été dos au mur."

Début de la rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud

Le Qatar doit "montrer son meilleur niveau" face au Sénégal, dixit Felix SanchezLe sélectionneur du Qatar Felix Sanchez espère que son équipe montrera son "meilleur niveau de jeu" contre le Sénégal vendredi pour éviter l'embarras d'une élimination prématurée. Une deuxième défaite vendredi (14h00) serait synonyme d'élimination pour le Qatar, qui deviendrait ainsi le deuxième pays organisateur de la compétition, après l'Afrique du Sud en 2010, à être éliminé dès la phase de groupes, et le premier après deux rencontres.

Rigobert Song : " Tout reste possible

"C'est un sentiment de déception. On en voulait plus, mais vous savez, le football de haut niveau se joue sur des détails. Il y a eu un relâchement, on prend un but... C'est une équipe qui était jeune, c'est ça aussi le haut niveau. À ce stade-ci, le résultat est important et nous nous sommes mis dans une situation où tous les prochains matches seront déterminants. Au niveau du jeu, on a essayé de produire, on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, c'est le football. Mais on sait que tout reste possible. Je veux féliciter (les joueurs) mais leur faire comprendre ce qu'est le haut niveau. Ce sont les détails le plus important, il faut rester concentrés du début à la fin."(FIFA)

Breel Embolo n'a pas célébré son but

La Suisse a battu le Cameroun 1-0 grâce à un but de Breel Embolo. L’attaquant est resté impassible après son but. Natif de Yaoundé, avait annoncé avant le match qu'il tenterait de ne pas célébrer s'il marquait avec la "Nati" contre son pays natal avec lequel il a gardé des liens très forts.

Le Cameroun manque son entrée en liceLes hommes de Rigobert Song s'inclinent face à la Suisse au terme d'une rencontre très disputée pour leur premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar (1-0). Réaliste, Breel Embolo est le seul buteur de la rencontre.

Kalidou Koulibaly : "Edouard Mendy est un joueur très important pour nous""J’échange beaucoup avec Edouard. C’est un joueur très important pour nous, mais ça arrive d’avoir des moments comme ça. Il sait ce qu’il a à faire, ce que les autres joueurs ont à faire. On doit se remettre tous semble pour que l’équipe tourne bien. Si nous avons perdu c’est parce que tout le monde est fautif, pas seulement un joueur. Il ne faut pas en faire une grande histoire", a déclaré le capitaine des Lions ce jeudi en conférence de presse.

Les supporters camerounais font le show en tribunes

Début de la rencontre entre la Suisse et le Cameroun

Les compositions de Suisse - CamreounEn forme avec le Bayern Munich (11 buts depuis le début de la saison), "Choupo" a été préféré par le sélectionneur Rigobert Song au "capi", meilleur buteur de la CAN avec 8 buts. Il a aussi hérité du brassard.

Suisse: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka (cap) - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo

Cameroun:Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Oum Gouet, Hongla, Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting (cap), Toko Ekambi

Le classement des buteurs après 4 journées2 buts: Giroud (France), Saka (Angleterre), Taremi (Iran), Torres (Espagne), E. Valencia (Equateur)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Álvaro Morata (Espagne), Asano (Japon), Bale (Pays de Galles), Batshuayi (Belgique), Bellingham (Angleterre), Doan (Japon), Gakpo (Pays-Bas), Gavi (Espagne), Goodwin (Australie), Grealish (Angleterre), Gündogan (Allemagne), Klaassen (Pays-Bas), Marco Asensio (Espagne), Mbappé (France), Messi (Argentine), Olmo (Espagne), Rabiot (France), Rashford (Angleterre), Soler (Espagne), Sterling (Angleterre), Weah (Etats-Unis)

Neymar et Ronaldo entrent en pisteL'un a le vent en poupe et l'étiquette de favori, l'autre est sans employeur et a souffert pour emmener son pays au Qatar: le Mondial-2022 accueille jeudi les débuts de deux stars planétaires, le Brésilien Neymar et le Portugais Ronaldo.

Après les rencontres du jour - Suisse-Cameroun (13h00) et Brésil-Serbie (22h00) dans le groupe G, Uruguay-Corée du Sud (16h00) et Portugal-Ghana (19h00) dans le groupe H -, toutes les équipes auront disputé leur premier match (en heure du Qatar).

Le programme du jeudi 24 novembre (en heure du Qatar)13h : Suisse - Cameroun

16h : Uruguay - Corée du Sud

19 : Portugal - Ghana

22h : Brésil - Serbie

