"Panne d'électricité massive en Moldavie après l'attaque russe de ce jour contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine", a écrit Andreï Spinu, également ministre des Infrastructures, sur Twitter.

Vers 15h35 (13h35 GMT), le courant a été rétabli dans la capitale Chisinau.

Des pannes d'électricité ont également été signalées dans la région séparatiste de Transnistrie, soutenue par la Russie, a indiqué le ministère de l'Intérieur local dans un communiqué. Le courant a ensuite été rétabli à Tiraspol, la capitale de la région.

Andreï Spinu a également écrit dans un message sur Telegram que la Moldavie a subi pour la deuxième fois des coupures de courant après les frappes de missiles russes survenues le 15 novembre.

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, est celui qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens par habitant. Elle partage une frontière avec l'Ukraine et est reliée à son réseau électrique.