Affaire McKinsey: enquêtes sur les campagnes de 2017 et 2022, no comment de l'Elysée

Le parquet national financier a confirmé l'ouverture de 2 informations judiciaires en octobre pour "tenue non conforme des comptes de campagne" et "favoritisme et recel de favoritisme" relatives aux 2 campagnes électorales de Macron en 2017 et 2022.