Les "Three Lions" bute sur les AméricainsVainqueur 6-2 de l'Iran lors de la première journée, l'Angleterre n'a pas trouvé la faille face aux États-Unis (0-0).

Pour l'Arabie saoudite, "rien n'a changé" depuis l'exploit contre l'Argentine

"Rien n'a changé dans notre esprit. Nous savons d'où nous venons et on garde notre humilité. Nous savons que sans cela, nous ne serons pas capable de jouer un très bon match demain", a expliqué Hervé Renard en conférence de presse.

Début de la rencontre entre l'Angleterre et les États-Unis

L'Équateur résiste aux Pays-Bas et peut croire en la qualificationL'Équateur et les Pays-Bas se quittent dos à dos (1-1). Les deux formations comptabilisent un total de quatre point. Les Sud-américains joueront une "finale" contre le Sénégal. Les Bataves, eux, affronteront le Qatar, pays hôte, première équipe éliminée de la Coupe du monde.

"Un pays africain peut gagner" la Coupe du monde, selon Aliou Cissé"On va vers une Coupe du monde compliquée où il y aura beaucoup de surprises. Oui, un pays africain peut gagner et j'espère que ça sera le Sénégal", a affirmé le sélectionneur Aliou Cissé vendredi, après avoir battu le Qatar (3-1) dans le groupe A.

Début de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Équateur

Les Bleus se sont entraînés au complet avant le DanemarkL'équipe de France était au complet au début de son entraînement de veille de match contre le Danemark, avec notamment Kingsley Coman (hanche) et Raphaël Varane (cuisse) présents parmi le groupe des 24 Bleus, vendredi à Doha.

Neymar sera forfait contre la SuisseNeymar, victime d'une entorse jeudi contre la Serbie (2-0), est touché au ligament de la cheville droite et sera absent lundi contre la Suisse lors du deuxième match du Brésil au Mondial-2022, a annoncé vendredi le médecin de la Seleçao.

Le Sénégal ne tombe pas dans le piège du QatarLes Lions de la Téranga dominent le Qatar (3-1) et reste en vie dans le groupe A. Le prochain match contre l'Équateur s'annonce explosif pour le Sénégal.

Début de la rencontre entre le Qatar et le Sénégal

Les supporters des deux équipes animent déjà les tribunes

La composition du Sénégal est tombée

L'Iran balaye le pays de Galles dans les arrêts de jeuDominateurs, les joueurs de la "Team Melli" ont inscrit les deux buts en toute fin de match par Roozbeh Cheshmi et Ramin Rezaeian, alors que les Gallois étaient réduits à 10 après l'exclusion de leur gardien Hennessey, premier carton rouge de ce Mondial. L'Iran peut encore rêver à un premier huitième de finale de son histoire.

Le gardien gallois Hennessey reçoit le premier carton rougeLe gardien gallois Wayne Hennessey a reçu vendredi le premier carton rouge du Mondial-2022, pour une violente sortie devant l'attaquant iranien Mehdi Taremi.

Didier Deschamps estime que le Danemark est une équipe "sous-cotée""Elle est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Cette équipe nous a fait beaucoup de misères. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche. Le sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie sur juin qui est différente de celle de septembre, et ce sera encore différent demain. La situation des deux équipes n'est pas forcément la même. Tout ce qu'il y a eu avant nous sert, mais aussi à l'équipe danoise. Elle a cette capacité à changer de système". (conférence de presse)

Cette fois, les joueurs iraniens chantent leur hymne nationalLes joueurs iraniens, silencieux lors de leur premier match du Mondial-2022, ont chanté leur hymne national avant la rencontre contre le pays de Galles, vendredi à Doha. Décrit comme "collectif" par le capitaine Alireza Jahanbakhsh avant la Coupe du monde, le choix de ne pas chanter lors de la rencontre face à l'Angleterre, avait été perçu comme un signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.

Début de la rencontre entre le pays de Galles et l'Iran

Lucas Hernandez opéré avec succès du genou droitLe défenseur de l'équipe de France Lucas Hernandez a été opéré avec succès à Innsbruck (Autriche) du genou droit, après sa grave blessure lors du premier match des Bleus au Mondial-2022, a annoncé son club le Bayern Munich, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour une telle blessure, la durée d'indisponibilité est généralement d'un minimum de six mois, ce qui met très probablement un terme à sa saison en Bavière.

Tite (sélectionneur du Brésil) : "Neymar rejouera dans cette Coupe du monde""Neymar a ressenti la douleur mais il a décidé de rester sur le terrain pour aider ses partenaires, et c'est remarquable. Je n'ai pas vu qu'il été blessé, son attitude m'a bluffé, je n'ai rien vu ! (...) Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du monde."

Ronaldo encore plus dans l'histoire, entorse pour NeymarCristiano Ronaldo est entré jeudi dans l'histoire en devenant le premier joueur à avoir marqué au moins un but au cours de cinq Coupes du monde tandis qu'une autre star planétaire, Neymar, donnait des sueurs froides à ses supporters en se faisant une entorse à la cheville droite lors de la victoire du Brésil face à la Serbie.

Le programme du vendredi 25 novembre13h : Pays de Galles - Iran

16 : Qatar - Sénégal

19h : Pays-Bas - Équateur

22h : Angleterre - États-unis

