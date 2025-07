L'Afrique peut parler pour elle-même, mais lorsque la France essaie de parler pour l'Afrique, cela reflète sa mentalité néocolonialiste, a déclaré une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères à l'agence Anadolu lors d'un point de presse jeudi.

Commentant les remarques du président français Emmanuel Macron qui a affirmé que Moscou mène "une politique prédatrice" en Afrique, Maria Zakharova a soutenu qu'aujourd'hui tous les pays sont souverains et indépendants et ont le droit de mener leurs propres politiques, à l'intérieur et à l'extérieur, et ont le droit de développer des liens bilatéraux.

"Nous ne comprenons pas pourquoi un responsable à Paris parle au nom du continent africain. Le continent africain a sa propre voix. Et c'est notre pays qui a aidé les États africains à obtenir cette voix et à la développer", a-t-elle souligné.

"Les pays africains et le continent ont le droit de parler pour eux-mêmes, avec le droit de développer des relations avec ceux qu'il veulent.

Ils n'ont pas besoin des services de médiation de la France pour cela", a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que les pays africains qui ont trop longtemps souffert des "colonisateurs" sur leurs territoires jouissent désormais de leur liberté, ce qui leur permet de prendre des décisions souveraines.

Commentant les allégations de Ken McCallum, directeur général de l’agence de renseignements intérieurs britannique MI5, selon lesquelles 400 des 600 diplomates russes expulsés d'Europe étaient des "espions", Mme Zakharova a exhorté les journalistes à demander à la partie britannique, y compris à l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou, combien d'agents de renseignement, d'espions et d'agents recrutés britanniques travaillent en Russie.

"Combien de personnes, associées au renseignement britannique, représentants du renseignement britannique, recrutées par le renseignement britannique, sont payées par le renseignement britannique, travaillent sur le territoire de la Fédération de Russie?" s'est interrogée Mme Zakharova.