Samedi 26 novembre

Le programme du dimanche 27 novembre (en heure Qatar)13h : Japon - Costa Rica

16h : Belgique - Maroc

19h : Croatie - Canada

22h: Espagne - Allemagne

L'Argentine se défait du Mexique et garde espoirGrâce notamment à un but de Lionel Messi, l'Argentine se relance contre le Mexique (2-0) et se donne de l'air après la défaite contre l'Arabie saoudite.

La France a eu "cette rage de vaincre", savoure Varane"Objectif atteint! On avait à coeur de gagner le match après avoir perdu deux fois contre cette équipe sur les derniers mois, c'est une très bonne équipe mais on a réussi à avoir cette rage de vaincre, cet état d'esprit de groupe, être solides ensemble. Et on sait qu'ensuite on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, qui ont cette capacité à être décisifs et à faire mal à l'adversaire."

Début de la rencontre entre l'Argentine et le Mexique

Les compositions d'Argentine - Mexique

Fin de la malédictionL’Equipe de France est le premier champion du monde en titre à se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis le Brésil en 2006.

Avec un doublé de Mbappé, la France domine le DanemarkAvec un doublé de Kylian Mbappé, la France s'impose contre le Danemark (2-1). Les Bleus sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Début de la rencontre entre la France et le Danemark

L'Arabie souadite s'écroule face à la PologneAu terme d'un match difficile, la Pologne s'impose finalement 2-0 devant l'Arabie saoudite. Robert Lewandowski inscrit son premier but en Coupe du monde.

La Tunisie "ne méritait pas de perdre", estime Kadri"Le football ne connaît pas de miracle il ne connaît que des matches difficiles et des matches capitaux. (Contre la France, pour le dernier match) on essaiera de presser haut et de gagner ces trois points. On a bien conscience que le prochain match sera face à un adversaire très fort mais il y a parfois des surprises. [...] Les Australiens nous ont obligé à joueur comme eux voulaient, à jouer long, mais en seconde période on a eu une très bonne circulation du ballon, de bons centres et des tirs sur le but. Donc au final, sur les 90 minutes, je dirais qu'on ne méritait pas de perdre, mais c'est le football."

Début de la rencontre entre la Pologne et l'Arabie saoudite

La Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie 1 à 0Après sa défaite contre l'Australie (1-0), la Tunisie est au bord de l'élimination. Les Australiens, avec cette première victoire obtenue grâce à un but de la tête de Mitch Duke (24), peuvent continuer à rêver. La Tunisie, avec un seul point, devra absolument battre la France mercredi pour espérer passer en huitièmes de finale.

Le Maroc prêt "à prendre des risques" avec Mazraoui et HakimiLe sélectionneur du Maroc Walid Regragui est prêt "à prendre des risques" et à aligner contre la Belgique, dimanche (14h00) au Mondial, ses deux arrières latéraux encore incertains, Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi. "Il faudra des joueurs à 100% demain" (dimanche) au stade al-Thumama, a poursuivi le technicien. "Mazraoui tout comme Achraf et le capitaine (Romain Saïss, NDLR), ont des petites douleurs, mais il faut passer outre, c'est la Coupe du monde."

Début de la rencontre entre la Tunisie et l'Australie

En cas de victoire, la Tunisie prendrait une belle option sur la qualification

Les compositions de Tunisie - Australie :Tunisie: Dahmen - Meriah, Bronn, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdy - Sliti, Msakni (cap) - Jebali

Australie: Ryan (cap) - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Mooy, Irvine - Leckie, McGree, Goodwin - Duke

Le programme du jour (en heure du Qatar) 13h: Tunisie - Australie

16h : Pologne - Arabie saoudite

20h : France - Danemark

22h : Argentine - Mexique

Les résultats et les moments forts de la veille

