La deuxième exposition du concours international de photographie d'actualité "Istanbul Photo Awards 2022" organisé par l'Agence Anadolu (AA) sera ouverte au public à Ankara le 29 novembre.

L'exposition, composée des œuvres de 19 photographes récompensés dans le cadre du concours, sera ouverte jusqu'au 19 décembre au CSO Ada Ankara, appelé l'île de la culture et de l'art de la capitale.

Les visiteurs auront l'occasion d'examiner de près les images impressionnantes sur les conflits en Afghanistan, les courses de Formule 1, les meetings américains, la mort d'oiseaux dans les zones humides iraniennes, ainsi que des histoires humaines de différentes géographies, des enfants thaïlandais aux mères du Daghestan.

Un grand nombre de photographes seront présents à l'ouverture de l'exposition, qui se déroulera en présence du Directeur général de l'AA, Serdar Karagoz.

Organisé avec les contributions du ministère de la Culture et du Tourisme et de CSO Ada Ankara, le concours est sponsorisé par Canon, Turkish Airlines (THY) et l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

Plus de 16 mille photo ont été envoyés au concours, dans les domaines de l'actualité, du sport, de l'environnement, du portrait et de la vie quotidienne.

Les photographes qui souhaitent participer à l’édition 2023 du concours, ont jusqu'au 15 janvier pour partager leurs photos sur le site "www.istanbulphotoawards.com".