L'Allemagne tient tête à l'Espagne (1-1) et garde espoirL'Espagne et l'Allemagne se neutralisent (1-1) pour ce premier choc en Coupe du monde. Les Allemands restent en vie après ce match nul.

Début de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne

La Croatie domine facilement le CanadaLe Canada est éliminé de la Coupe du monde après sa lourde défaite contre la Croatie (4-1). Les Croates se relancent et reviennent à hauteur du Maroc avec quatre points.

Affronter la Croatie "était plus difficile", dit Ziyech

"Le premier match (0-0 face à la Croatie, ndlr) était plus difficile pour nous à disputer. Nous ne pouvions jouer notre jeu, la Croatie a joué un très bon match. Celui-là était peut être plus facile pour nous, notamment au niveau des milieux de terrain: ils ont peut-être fait plus d'erreurs que les Croates.près 60-70 minutes, certains étaient fatigués et quand nous avons marqué ce but, ils se sont ralliés à nous. Ca nous a donné plus de puissance, de pouvoir. La foule nous a aidés: elle était derrière nous et je crois que ça nous a boostés réellement".

Début de la rencontre entre la Croatie et le Canada

Le Maroc punit la Belgique (2-0) et entrevoit la qualification

La Belgique, toujours aussi brouillonne dans le jeu, s'est fait punir (2-0) et doubler dimanche dans le groupe F du Mondial-2022 par le Maroc qui s'est décomplexé dans le dernier quart d'heure et s'entrouvre le chemin de la qualification en 1/8 de finale.

Les supporters marocains enflemme les tribunes

La Belgique avec Meunier et Onana, le Maroc avec Hakimi et MazraouiBelgique: Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Onana, Th. Hazard - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Maroc: Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss (cap.), Mazraoui - Ounahi, S. Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Le Costa Rica surprend le JaponLe Costa Rica se reprend contre le Japon (1-0) et redistribue les cartes dans le groupe 1. L'Espagne et l'Allemagne s'affrontent à 22 heures (en heure du Qatar). Si les Allemands l'emportent, toutes les équipes auront 3 poins.

Fracture aux côtes pour le portugais Danilo PereiraLe joueur du PSG, s'est fracturé trois côtes à l'entraînement et est forfait pour les deux derniers matches de la phase de poules du Mondial-2022, a annoncé dimanche l'entourage de la Seleçao.

Début de la rencontre entre le Japon et le Costa Rica

Le programme du jour (en heure du Qatar)

13h : Japon - Costa Rica

16h : Belgique - Maroc

19h : Croatie - Canada

22h : Espagne - Allemagne

