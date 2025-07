Le programme du mardi 29 novembre (en heure du Qatar)18h : Équateur - Sénégal

18h : Pays-Bas - Qatar

22h : Iran - États-Unis

22h : Pays de Galles - Angleterre

Bruno Fernandes : "Moi ou Cristiano... peu importe""L'important pour nous était de gagner le match et de sortir du groupe. Peu importe qui marque le but. Moi ou Cristiano... peu importe"

Les résultats du jours et les meilleurs moments des rencontres

Le Portugal gagne et file en 1/8Vainqueur de l'Uruguay 2-0, le Portugal valide son ticket pour les 1/8 de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Début de la rencontre entre le Portugal et le Uruguay

"Nous avons su être patients", dit CasemiroL'objectif principal était de se qualifier, c'est très important, surtout dans un groupe difficile comme le nôtre. Nous avons su être patients, face à une équipe expérimentée. C'est un match qui se joue sur des détails, nous savions que nous aurions le ballon et Dieu merci nous avons réussi à marquer. J'ai eu le bonheur de marquer un super but pour aider l'équipe."

Le Brésil domine la Suisse et se qualifie en 1/8Sans Neymar, le Brésil s'impose contre la Suisse et se qualifie en huitièmes de finale. La Seleçao s'est imposée grâce à un but en fin de match de Casemiro (83e) pour prendre seule la tête du groupe G, avant d'affronter le Cameroun vendredi.

Otto Addo (Ghana) félicite son équipe d'"avoir trouvé les ressources" pour s'imposer"Il y avait beaucoup d'émotions. La Corée du Sud a joué un excellent match, ils nous ont pressés. Après vingt minutes, on a repris le contrôle du match et on a eu de bonnes combinaisons. Après la mi-temps, on a eu de vrais problèmes, mais félicitations à toute l'équipe, d'avoir trouvé les ressources pour marquer ce troisième but. On a eu un peu de chance, mais c'est le football. Je suis très content que notre jeu passionné soit récompensé."

Début de la rencontre entre le Brésil et la Suisse

Le Ghana bat la Corée du Sud (3-2) et se relance pour les 1/8Dans un match totalement débridé, le Ghana est venu à bout de la Corée du Sud 3 buts à 2 lundi à Doha pour la deuxième journée du groupe H du Mondial-2022 grâce notamment à un doublé de Mohammed Kudus et deux passes décisives de Jordan Ayew.

Rigobert Song dévoile les raisons de la mise à l'écart d'OnanaLe gardien de l'Inter Milan "est mis de côté par rapport à l'indiscipline. Dans un groupe il faut respecter les règles, je préfère préserver le groupe que les individualités", a commenté le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre.

Début de la rencontre entre la Corée du Sud et le Ghana

Au terme d'un match fou, le Cameroun arrache le nul contre la SerbieAprès un scénario fou, le Cameroun prend un point contre la Serbie et reste en vie (3-3). Toutefois, les deux équipes sont en position délicate avec un seul point chacun.

Lundi 28 novembre

"Jouer, jouer et encore jouer", demande Aliou Cissé

"C'est un match très important pour cette génération qui a déjà fait des choses exceptionnelles. A nous de préparer ça lucidement. Je demande à mes garçons de se concentrer sur le jeu", a d'abord expliqué Aliou Cissé en conférence de presse. "Ce sont des matches à enjeu. Parfois l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de faire, c'est de penser au jeu. On a le potentiel offensif pour marquer à tout moment. Donc on doit jouer, jouer et encore jouer pour espérer gagner" a-t-il ajouté.

17 millions de téléspectateurs en Allemagne pour le choc contre l'EspagneDimanche soir, en première partie de soirée sur la chaîne publique ZDF, et avec un coup d'envoi donné à 20h00 heure de Berlin, le choc du premier tour entre l'Allemagne et l'Espagne a rassemblé 17,05 millions de téléspectateurs, soit un peu moins d'un Allemand sur deux devant leur télévision (49,3%).

Les supporters des Lions Indomptables animent les tribunes

Début de la rencontre entre le Cameroun et la Serbie

Le gardien titulaire du Cameroun André Onana écarté de la sélection"Onana a été écarté du groupe, on se complique un peu la vie", a expliqué l'AFP, précisant que le goal de l'Inter Milan était remplacé par Devis Epassy, qui joue à Abha, en Arabie Saoudite. Il a été écarté pour des raisons disciplinaires, sans préciser le motif ni la durée de cette mise à l'écart.

Après la victoire du Maroc sur la Belgique, retrouvez notre vidéo de présentation des Lions de l'Atlas

Mes joueurs "sont des guerriers", se félicite Hansi FlickHansi Flick, sélectionneur de l'Allemagne, qui a fait match nul 1-1 contre l'Espagne: "L'équipe s'est battue à fond, mais nous n'avons fait qu'un seul pas. Nous vivons bien ensemble, même si on lit d'autres choses. C'est énorme, ce que l'équipe a fait. Je suis fier. Ce sont des guerriers sur le terrain, ils jouent avec leur coeur. Si nous continuons sur cet élan, et que nous accumulons encore de la confiance, alors beaucoup de choses seront possibles

Ronaldo aux portes des 1/8, le Brésil cherche la clé sans NeymarUn verrou à forcer: le Portugal de Cristiano Ronaldo s'ouvrira les portes des huitièmes de finale en cas de succès contre l'Uruguay (20h00) lundi au Mondial-2022, où le Brésil, privé de son passe-muraille Neymar, peut aussi se qualifier contre la Suisse (17h00).

Le programme du lundi 28 novembre (en heure du Qatar)

13h : Cameroun - Serbie

16h : Corée du Sud - Ghana

19h : Brésil - Serbie

22h: Portugal - Uruguay

Retrouvez les informations du samedi 26 novembre en cliquant ici