Le programme du mercredi 30 novembre (en heure du Qatar)18h : Australie - Danemark

18h : Tunisie - France

22h : Pologne - Argentine

22h : Arabie - saoudite - Mexique

Les affiches des premiers 1/8

Vainqueurs 1-0 de l'Iran, les États-Unis affronteront les Pays-Bas en 1/8. L'Angleterre s'est qualifiée pour les 1/8 de finale du Mondial en balayant le pays de Galles 3 à 0 mardi à Doha et affrontera le Sénégal dimanche.

LA Française Stéphanie Frappart première femme à arbitrer en Coupe du monde masculineLa Française Stéphanie Frappart sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine, jeudi au Stade al-Bayt d'Al Khor au Qatar, entre l'Allemagne et le Costa Rica dans le groupe E, a annoncé mardi la FIFA.

Le Sénégal valide ton ticket pour les 1/8Après sa victoire contre l'Équateur (2-1), les Lions de la Téranga se qualifient pour les 1/8 de finale de la Coupe du monde 2022. C'est le premier pays africain à valider son ticket pour la phase à élimination directe.

Les Pays-Bas dominent tranquillement le Qatar et file en huitièmesVainqueur du Qatar (2-0), les Pays-Bas passent en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 sans encombre.

Cameroun: Ecarté, Onana assure s'être "comporté de manière appropriée"Le gardien du Cameroun André Onana, écarté du groupe au Mondial-2022 pour "indiscipline", assure s'être "toujours comporté de manière appropriée", mais accepte la décision, a-t-il déclaré mardi dans un communiqué.

Début de la rencontre entre l'Équateur et le Sénégal

Le Sénégal doit impérativement s'imposer contre l'Équateur pour sortir du groupe et rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Brésil de l'état de la pelouse du stade 974"Nous l'avons déjà fait hier, mais nous allons avoir une discussion plus approfondie avec la FIFA, a confirmé ce mardi après-midi Juninho Paulista, le coordinateur de l'équipe nationale. Si on va jouer là-bas en huitièmes de finale, on pense que le terrain sera encore plus abîmé. Je ne sais pas ce qui peut être fait, mais quelque chose doit être fait."

La composition du Sénégal contre l'Équateur

On sent une pression", reconnaît le coach danois"On sent une pression avec ce match, bien sûr", a reconnu mardi le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand, à la veille d'affronter l'Australie lors d'un match qui pourrait permettre à l'une des deux équipes d'accompagner la France en 1/8 de finale.

Benzema "n'occupe pas l'esprit" de DeschampsLa situation de Karim Benzema, forfait pour le Mondial et arrivé mardi sur l'île de La Réunion, ne fait pas partie "des choses qui occupent mon esprit", a balayé le sélectionneur Didier Deschamps, préférant s'"occuper des 24 joueurs qui sont là" avec l'équipe de France.

Deschamps ne veut pas "galvauder" le match contre la TunisieLa qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale du Mondial offre la "tranquillité" de pouvoir faire tourner contre la Tunisie mercredi, mais il ne faut "en aucun cas galvauder" ce troisième match, a souligné mardi Didier Deschamps au nom de la "dynamique" interne.

La France va faire tourner, l'Argentine va tout donner

La France, première qualifiée pour les huitièmes de finale, samedi en battant le Danemark, va faire tourner son effectif mercredi contre la Tunisie dans le Groupe D, alors que dans le Groupe C l'Argentine va jouer son avenir contre la Pologne.

Retrouvez les informations du lundi 228 novembre en cliquant ici

https://www.trtfrancais.com/sport/en-direct-mondial-2022-le-portugal-domine-luruguay-et-valide-son-ticket-pour-les-18-11097103