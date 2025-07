Le programme du jeudi 1er décembre (en heure du Qatar)18h : Canada - Maroc

18h: Croatie - Belgique

22h : Costa Rica - Allemagne

22h : Japon - Espagne

L'Argentine et la Pologne iront en 1/8L'Argentine domine la Pologne 2-0 et se qualifie pour les 1/8 de finale. Le Mexique s'impose devant l'Arabie saoudite 2-1 en vain, et laisse la Pologne filer en 1/8 à la différence de buts. Les Polonais affronteront la France.

"Nous quittons la compétition avec beaucoup d'honneur et de fierté" affirme Kadri"Je disais hier (mardi) que rien n'était impossible, qu'on pouvait gagner contre les champions du monde. On a déployé beaucoup d'efforts, on a travaillé en tant que collectif. Cela n'a pas été facile de récolter quatre points, malheureusement, nous quittons la compétition, mais avec beaucoup d'honneur et de fierté. [...] C'est une victoire historique contre les champions du monde."

La Tunisie surprend la FranceLes Bleus s'inclinent contre la Tunisie (1-0) mais gardent la première place du groupe. Les Tunisiens terminent troisième, derrière l'Australie qui a dominé le Danemark (1-0).

l'Allemagne n'a plus "complètement" son avenir entre ses mains, reconnait FlickL'Allemagne n'a plus "complètement" son avenir entre ses mains avant d'affronter le Costa Rica et d'espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, a reconnu mercredi le sélectionneur allemand Hansi Flick, sans toutefois ressentir de pression particulière.

Ronaldo absent à l'entraînement avant Corée du Sud-PortugalL'attaquant portugais Cristiano Ronaldo n'a pas participé à l'entraînement collectif du Portugal mercredi à deux jours du match contre la Corée du Sud vendredi au Mondial-2022, se contentant d'"un travail spécifique de récupération", a-t-on appris de source proche de la Fédération portugaise (FPF).

Le gardien Bounou "prêt" pour le CanadaForfait à quelques instants du début de la rencontre face à la Belgique, le gardien du Maroc Yassine Bounou "est prêt" pour le match décisif contre le Canada, jeudi au Mondial-2022, a indiqué le sélectionneur Walid Regragui.

Messi et Lewandowski en grand danger, qui pour défier Mbappé ?Lionel Messi ou Robert Lewandowski à la trappe? Le Mondial-2022 pourrait perdre certaines de ses plus brillantes étoiles mercredi à l'issue d'un choc Pologne-Argentine avec vue sur les huitièmes de finale, où la France de Kylian Mbappé, déjà qualifiée, attend de connaître son adversaire. "Les comparaisons ne sont pas utiles", a déclaré l'Argentin Lionel Scaloni, sélectionneur sous pression. "Lewandowski est un grand joueur. C'est un privilège et un plaisir de le voir de près. Il n'y a pas besoin de les comparer avec Messi, profitons-en."

Pour les Bleus, un élan à conserver et un tableau à éclaircirDéjà qualifiée, la France de Kylian Mbappé a une "dynamique" à préserver et des remplaçants à concerner, mercredi (16h00) contre la Tunisie, avant de savoir en soirée si l'Argentine de Lionel Messi, adversaire possible en huitièmes de finale, passe au tour suivant ou à la trappe.

Le programme du mercredi 30 novembre (en heure du Qatar)18h : Australie - Danemark

18h : France - Tunisie

22h : Arabie saoudite - Mexique

22h : Pologne - Argentine

Retrouvez les informations du mardi 29 novembre en cliquant ici