Le programme du vendredi 2 décembre (en heure du Qatar)18h : Ghana - Uruguay

18h: Corée du Sud - Portugal

22h : Cameroun - Brésil

22h : Serbie - Suisse

Allemagne éliminée, "une catastrophe absolue" pour Thomas MüllerThomas Müller (attaquant de l'équipe d'Allemagne, éliminée au premier tour du Mondial malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica): "C'est une catastrophe absolue. Ca fait incroyablement mal, parce que notre résultat aurait pu suffire. On a un sentiment d'impuissance".

L'Espagne et le Japon passent, l'Allemagne éliminée dans une soirée de folie

L'Espagne et le Japon se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial et l'Allemagne a été éliminée jeudi à Doha à l'issue d'une soirée de folie.

Le Japon a battu 2-1 l'Espagne, quand même sauvée, et l'Allemagne a dominé en vain 4-2 le Costa Rica, éliminé aussi, mais les quatre équipes ont toutes été successivement qualifiées et éliminées au fil de l'évolution des scores. Le Japon affrontera la Croatie en 1/8 et l'Espagne le Maroc.

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez annonce son départ"Je dis au-revoir à l'équipe nationale, et c'est plein d'émotion comme vous pouvez l'imaginer", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse. Il avait pris en mains les Diables Rouges en 2016, les conduisant notamment jusqu'en demi-finale du Mondial-2018.

Walid Regragui après le match : "On avait à cœur de montrer que l'Afrique est là""Certains croyaient en nous, d'autres non. Mais on avait à cœur de montrer que l'Afrique est là. Car l'Afrique est beaucoup décriée. On a des bons coachs, des bons joueurs ici. Maintenant, on est en 8e. On n'a encore rien fait. On savoure. [...] On a souffert de la fatigue, des blessures mais l'état d'esprit... On voulait entrer dans l'histoire. Il y avait cette pression. Terminer avec 7 points, aucune équipe africaine ne l'a fait. On est heureux pour le peuple marocain qui en avait besoin." (BeIN Sports)

"Ce ne sera pas facile" d'affronter la Croatie, prévient Modric"Nous sommes fous de joie d'être en huitièmes. Au vu de notre match, nous le méritons... Nous avons fait un bon match, avec des moments compliqués puisque nous jouions face à une équipe formidable. Nous avons atteint notre premier objectif, continuons. Nous avons montré que nous sommes une très bonne équipe, que nous pouvons jouer contre n'importe qui. Quel que soit notre adversaire, ce ne sera pas facile de nous affronter."

Le Maroc se qualifie en terminant premierLe Maroc, vainqueur du Canada 2 à 1, s'est qualifié jeudi pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 et finit premier du groupe F. Les Lions de l'Atlas ont assuré leur qualification grâce à des buts de Hakim Ziyech (4e) et Youssef En Nesyri (23e) avant que Nayef Aguerd ne réduise le score pour le Canada en trompant son propre gardien (40e).

La Croatie, vice-championne sortante, s'est qualifiée pour les 1/8 de finale du Mondial en faisant match nul 0 à 0 contre la Belgique, qui est éliminée, jeudi à Doha dans le choc du groupe F.

Le Cameroun "peut le refaire" contre le Brésil, assure SongRigobert Song (sélectionneur du Cameroun): (Le Cameroun a déjà battu deux fois le Brésil en compétition) "Ça me fait plaisir d'entendre ça! Ça fait partie des signes, mais il ne faudrait pas que ça nous endorme. En foot, il y a aussi des réalités, mais tout est possible. En Coupe des Confédérations, on y croyait. Mais demain c'est un match d'une autre dimension. Il nous faut trois points demain, peu importe comment, on va dormir avec et manger avec ça en tête. On l'a déjà fait et on peut le refaire."

Allemagne et Belgique en mode survie, Frappart en pionnièreL'une est quadruple championne du monde, l'autre demi-finaliste en 2018: menacées, l'Allemagne et la Belgique jouent leur survie au Mondial jeudi au Qatar, où l'arbitre française Stéphanie Frappart va devenir la première femme à diriger un match de Coupe du monde masculine.

Benjamin Pavard, le malaise de l'homme des huitièmes"J'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, je considère qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions", a affirmé le sélectionneur en conférence de presse mercredi après Tunisie-France (1-0), un match que Pavard a passé sur le banc, dépassé dans la hiérarchie par le novice Axel Disasi.

Le Brésil pour le sans-faute, la Suisse en bonne positionDéjà qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial-2022, le Brésil affronte vendredi le Cameroun (20h00) pour viser un sans-faute dans le groupe G, alors que la Suisse, opposée à la Serbie, est en ballottage favorable pour capter le second ticket qualificatif.

"Diego serait super heureux pour moi" glisse Messi après avoir dépassé MaradonaMessi est devenu mercredi l'Argentin comptant le plus d'apparitions en Coupe du monde (22) devant son idole Diego Maradona. "Je l'ai appris récemment, je ne le savais pas. C'est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu'il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi", a glissé Messi en zone mixte, après le match.

La France, "un gros challenge", avance LewandowskiDéfait par l'Argentine 2-0 mercredi, l'attaquant polonais Robert Lewandowski a assuré après le match que la Pologne "peut être heureuse", car elle "atteint son objectif" de se hisser en huitièmes de finale, où elle rencontrera la France, "un gros challenge".

L'Arabie saoudite "ne méritait pas de gagner" contre le Mexique explique RenardHervé Renard, après la défaite 2-1 face au Mexique :"Si je dois résumer: merci à notre gardien car l'écart devrait être bien plus important qu'un but. Ce soir, le score ne reflète pas la physionomie de la partie. On n'a pas espéré une seule seconde, à part peut-être dans les trois dernières minutes, où on on se dit qu'il peut se passer quelque chose, mais c'était déjà trop tard. [...] Je dis félicitations aux joueurs pour leur Coupe du monde mais nous ne méritions pas de gagner ce match."

Le programme du jour (en heure du Qatar)

18h : Canada - Maroc

18h : Croatie - Belgique

22h : Costa Rica - Allemagne

22h : Japon - Espagne

