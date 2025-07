Vendredi 2 décembre

Brésil-Corée du Sud et Portugal-Suisse en 1/8 de finaleLa Suisse a enlevé le dernier billet pour les 1/8 de finale du Mondial en battant la Serbie 3 à 2 dans le groupe G, dont le Brésil, déjà qualifié, a pris la première place, vendredi à Doha.

Qui va obtenir le dernier billet ?Il ne reste qu'un ticket à distribuer et ils sont trois à le convoiter lors des deux derniers matches des phases de poules: le Cameroun, la Serbie et la Suisse peuvent rêver des huitièmes de finale du Mondial-2022 où la Corée du Sud s'est invitée à l'arraché vendredi.

Daniel Amartey : "Si on ne passe pas, eux non plus""C'est le football, ça arrive. Si on marque ce penalty, je pense qu'on les tue. Mais on le rate, et on a vu le match changer. Ils sont venus marquer deux fois. A la fin, même leurs défenseurs sont montés, il y a eu des situations de quatre contre deux. Mais on a réussi à défendre. (Saviez-vous que l'Uruguay avait besoin de marquer pour passer ?) Oui, on a vu ça sur l'écran géant. J'ai dit à mon équipe qu'on avait besoin d'un but, mais qu'eux aussi, donc qu'on devait défendre. Si on ne passe pas, eux non plus. Pour moi, c'était important. (Scénario similaire à 2010 ?) Je m'en fiche de ce qui s'est passé en 2010. C'est passé. Aujourd'hui (vendredi, NDLR), c'était différent.

Un "avertissement" pour le Portugal, admet Santos, le sélectionneur portugais"On savait que la Corée était une équipe de grande qualité. Leurs joueurs sont bien restés dans le match. On a tenté plusieurs stratégies pour contrer leurs attaques. On s'est nous-mêmes créé plusieurs occasions. On a essayé de neutraliser les Coréens. On a essayé de corriger nos erreurs. Mais vers la fin on a perdu notre organisation, la Corée contrôlait mieux le jeu, on a perdu un peu de notre concentration, et on a pris un but en contre-attaque, cela peut arriver. On est contrariés. On est premiers du groupe, mais on voulait gagner et jouer mieux que ça pour accroître notre confiance.J'ai une grande confiance dans mon équipe mais c'est un avertissement."

Les larmes de Luis Suarez après l'élimination de l'Uruguay

L'immense joie de Son après la qualification

L'Uruguay bat le Ghana 2 à 0 en vain, Corée du Sud et Portugal en 1/8Le Portugal était déjà qualifié et termine en tête de ce groupe H. Il jouera son huitième de finale le 6 décembre contre le deuxième du Groupe G, sa première place lui donnant de bonnes chances d'éviter le Brésil, en tête avant les derniers matches de ce groupe qui se jouent vendredi soir.

Theo Hernandez ménagé "par précaution" à deux jours de France-PologneLe défenseur latéral de l'équipe de France Theo Hernandez, touché à une cheville, a été ménagé "par précaution" à l'entraînement vendredi à deux jours de France-Pologne en huitième de finale du Mondial, a fait savoir l'encadrement des Bleus.

Deschamps, "je lui dois tout", reconnaît GriezmannLe meneur de jeu français Antoine Griezmann est revenu vendredi sur sa relation avec le sélectionneur Didier Deschamps: "Je lui dois tout", a lancé le N.7, prêt à s'éloigner du but adverse pour le bien de "l'équilibre" défensif, "la clé" des Bleus pour briller au Mondial.

L’Uruguay avec Valverde, Pellistri mais surtout Luis Suarez12 ans après sa main contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2010, Luis Suarez est alignée d'entrée pour ses retrouvailles avec les Ghanéens. Après le penalty raté d’Asamoah Gyan le Ghana avait quitté le Mondial. Ce soir, l'heure de la revanche a sonné puisque les deux équipes jouent pour la qualification.

Le Cameroun "peut le refaire" contre le Brésil, assure SongRigobert Song (sélectionneur du Cameroun): (Le Cameroun a déjà battu deux fois le Brésil en compétition) "Ça me fait plaisir d'entendre ça! Ça fait partie des signes, mais il ne faudrait pas que ça nous endorme. En foot, il y a aussi des réalités, mais tout est possible. En Coupe des Confédérations, on y croyait. Mais demain c'est un match d'une autre dimension. Il nous faut trois points demain, peu importe comment, on va dormir avec et manger avec ça en tête. On l'a déjà fait et on peut le refaire."

Le Portugal va jouer avec Ronaldo

Le Ghana avec Partey, Kudus et les frères Ayew

"Pour que je devienne le sélectionneur de la Belgique, il faudra d’abord convaincre mon épouse", s'amuse Van GaalEn conférence de presse ce vendredi, à la veille du 8e de finale entre son équipe, les Pays-Bas, et les Etats-Unis (16h00),Louis Van Gaal a parlé de son avenir. Alors qu'il va laisser sa place à la fin du Mondial, un départ vers la Belgique ne lui déplairait pas : "Je pense que la Belgique est un très beau pays avec des gens sympathiques. La Belgique a de grands joueurs, et elle aurait dû gagner son dernier match (contre la Croatie, 0-0). Mais le foot n'est pas qu'une question de technique ou de tactique, il faut aussi un peu de chance.Pour que je devienne le sélectionneur de la Belgique, il faudra d’abord convaincre mon épouse."

Quand Boukary Dramé parle de l'amour inconditionnel d'Aliou Cissé pour le Sénégal

Avant France-Pologne: Mbappé bien entouré, Lewandowski esseuléL'un brille dans un collectif taillé pour lui, l'autre s'éteint dans un désert offensif: le duel de buteurs entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, à l'affiche de France-Pologne dimanche (16h00) en huitièmes du Mondial, paraît déséquilibré.

Wojciech Szczesny, rempart et comique de la Pologne"La clé pour stopper Mbappé? Moi-même!": le gardien polonais Wojciech Szczesny, héroïque depuis le début du Mondial-2022, s'en amuse mais il est en effet le meilleur atout des siens pour défier les champions français en 1/8 de finale dimanche.

Le programme du jour (en heure du Qatar)18h : Ghana - Uruguay

18h: Corée du Sud - Portugal

22h: Cameroun - Brésil

22h: Suisse - Serbie

