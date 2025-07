Samedi 3 décembre

L'Argentine en quart, Messi se rapproche de la légendeVainqueur de l'Australie (2-1), avec notamment un but Lionel Messi qui devance Maradona au classement des meilleurs buteurs argentins en Coupe du monde, l'Argentine rejoint les Pays-Bas en quart de finale du Mondial

Angel Di Maria débute sur le banc contre l'AustralieSorti sur blessure lors du précédent match de l'Argentine face à la Pologne, le milieu offensif Angel Di Maria est absent du 11 de départ de l'Albiceleste, qui affronte l'Australie en 1/8 de finale du Mondial-2022 samedi à Doha.

Neymar a repris l'entraînementL'Équipe rapportent que Neymar Jr (30 ans) a retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement collectif ce samedi et qu'il sera dans le groupe pour le huitième de finale contre la Corée du Sud lundi. Reste à savoir si le sélectionneur Tite prendra le risque de l'aligner d'entrée pour ce match.

Virgil van Dijk après la qualification des Pays-Bas :"Nous voulons toujours nous améliorer et, depuis le début du tournoi, c'est de mieux en mieux à chaque match. Nous avons marqué des buts fantastiques. Le but américain, je ne sais pas comment il est entré. Mais après cela, nous avons trouvé le moyen de continuer à nous battre et cela dit tout sur cette équipe, je pense. Nous avons maintenant deux jours de plus pour récupérer (pour les quarts de finale), cela nous aide un peu. Nous allons nous préparer pour une belle affiche."

Les Pays-Bas, vainqueurs des États-Unis (3-1), premiers qualifiés pour les quarts

Les Pays-Bas, dominent les États-Unis (3-1), et sont premiers qualifiés pour les quarts. Ils affronteront le vainqueur d'Argentine - Australie, qui se joue ce samedi à 22h (en heure du Qatar).

La Croatie ne doit pas "sous-estimer" le Japon, prévient Majer

Interrogé en conférence de presse sur le statut de sa sélection, Majer a répondu "ne pas penser au football dans ces termes". "Si vous sous-estimez l'adversaire, vous allez au-devant d'une désillusion", a-t-il poursuivi, rappelant qu'il y avait eu "beaucoup de surprises dans cette Coupe du monde" et que, "dans ce contexte, il est difficile de savoir ce que signifie être favori".

"Dans notre tête, on se dit que le Sénégal va battre l'Angleterre" affirme Bogaert

Régis Bogaert (entraîneur adjoint du Sénégal): "Les équipes africaines ont envoyé un message fort, le Cameroun peut battre le Brésil et la Tunisie peut battre la France. Dans notre tête on se dit que le Sénégal va battre l'Angleterre."

Les États-Unis avec Musah, Pulisic et Weah

Les Pays-Bas avec Van Dijk, Gakpo et Depay

"Il faut un scooter pour le rattraper", ironise Arkadiusz Milik à propos de Kylian Mbappé"Comment défendre contre Kylian Mbappé ? Il nous faut déjà être rapide, il nous faut un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs du monde. Nous devrons défendre en tant que groupe, car personne à l'échelle individuelle ne pourra le rattraper", a déclaré l'attaquant polonais Milik. Pour rappel, la France affrontera la Pologne ce dimanche à 16 heures.

Les Brésiliens Gabriel Jesus et Telles forfait pour le reste du tournoiLes Brésiliens Gabriel Jesus et Alex Telles, touchés vendredi contre le Cameroun (1-0), manqueront la suite du Mondial-2022. "Alex Telles et Gabriel Jesus ont passé des examens samedi matin", a écrit la Seleçao dans un communiqué. "Ils ont subi chacun une IRM au genou droit qui a confirmé leur blessure et l'impossibilité qu'ils puissent être rétablis pour participer à la Coupe du monde au Qatar."

La Pologne "prend beaucoup de plaisir à souffrir", alerte LlorisPortée par Robert Lewandowski et Wojciech Szczesny, la Pologne "prend beaucoup de plaisir à défendre et à souffrir", a prévenu le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris, appelant les Bleus à "ne pas laisser espérer l'adversaire" dimanche (16h00) en huitième du Mondial.

Pour Didier Deschamps, "c'est une autre compétition qui commence"Présentdevant lapressecesamedimatin, Didier Deschamps s’est exprimé sur la phase à élimination directe. Pour le sélectionneur des Bleus, c’est une nouvelle : "C'est une autre compétition qui commence, ce sont des matches couperet pour tout le monde. C'est quelque chose de faire partie des dernières équipes présentes, maintenant, il y a quatre matches jusqu'à la finale (le 18 décembre, NDLR), il faut aller au bout de chaque rencontre et atteindre notre objectif mais on doit d'abord passer en quart de finale", a-t-il déclaré.

"On sort la tête haute", affirme le Camerounais Bryan Mbeumo"On sort la tête haute, une victoire contre le Brésil ce n'est pas donné à tout le monde. On a tout donné, on rate notre qualification sur les deux premiers matches où on n'a pas su faire la différence. Je n'arrive pas à en profiter parce que j'ai de grandes ambitions, je suis fier de ce qu'on a réalisé aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi pour se qualifier, je ne peux pas cacher mes sentiments et exploser de joie", a déclaré Mbeumo après la victoire du Cameroun devant le Brésil.

Le programme du jour (en heure du Qatar)18h : Pays-Bas - États-Unis

22h : Argentine - Australie

