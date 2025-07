Dimanche 3 décembre

Les Lion de la Téranga quittent le Qatar, les "Three Lions" rejoignent la FranceLe Sénégal s'incline contre l'Angleterre (3-0) et est éliminé au stade des huitièmes de finale de la Coupe du monde pour sa troisième participation au Mondial. Les Anglais vont retrouver la France en quart de finale le 10 décembre prochain.

"C'est une obsession, la compétition de mes rêves" dit Mbappé"Cette Coupe du monde est une obsession. C'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement. Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du monde et pour le moment ça se passe bien. Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé. Il y a un quart de finale sur lequel on va se concentrer, c'est le plus important aujourd'hui."

Les Bleus dominent la Pologne et accèdent en quartsL'équipe de France s'impose sans trembler contre la Pologne (3-1) et valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal ce dimanche (22h, en heure du Qatar).

Giroud marque contre la Pologne son 52e but en Bleus, nouveau recordOlivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus en inscrivant son 52e but sous le maillot tricolore, un de plus que Thierry Henry, dont le record tenait depuis 2009, en ouvrant le score contre la Pologne, dimanche en 1/8 de finale de la Coupe du monde.

Walid Regragui (Maroc) met en avant ses joueurs avant les 8es :"Moi, c'est les joueurs", lance-t-il, repoussant modestement les questions laudatives sur ses qualités lors d'une de ses conférences de presse où il fait apprécier son franc-parler et sa disponibilité, plus emballantes que le ronron habituel et la langue de bois en vogue dans le centre de presse climatisé de Doha. "Sur les entraîneurs, on en fait toujours plus que ce qu'il faut. J'ai toujours dit que ce sont les joueurs qui font les entraîneurs. Il y a des escrocs dans le foot, des coaches qui veulent faire croire que ce sont des magiciens", développe Regragui.

Le onze des Bleus :Lloris - T. Hernandez, Varane, Upamecano, Koundé - Rabiot, Tchouameni - Mbappé, Griezmann, Dembélé - Giroud

"Dans notre tête, on se dit que le Sénégal va battre l'Angleterre" affirme

Bogaert

Régis Bogaert (entraîneur adjoint du Sénégal): "Les équipes africaines ont envoyé un message fort, le Cameroun peut battre le Brésil et la Tunisie peut battre la France. Dans notre tête on se dit que le Sénégal va battre l'Angleterre."

Le Japon à l'assaut d'une nouvelle montagne face à la CroatieLe Japon insensible au vertige: après avoir battu l'Allemagne (2-1) puis l'Espagne sur le même score pour sortir d'un groupe extrêmement relevé, les Japonais s'attaquent lundi (16h00) à une nouvelle montagne en huitièmes de finale du Mondial-2022, la Croatie, finaliste de la précédente édition.

Le Brésil pour son grand rêve et pour PeléLe Brésil,inquiet pour la santé fragile de Pelé, compte rendre fier son "Roi" lundi en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre la Corée du Sud (20h00), avec l'espoir de retrouver Neymar et d'entretenir le rêve d'une sixième étoile.

La France de Mbappé face à Lewandowski, Angleterre-Sénégal inéditLa France de Kylian Mbappé, couronnée en 2018, se frotte à la Pologne de Robert Lewandowski et à la pression d'un premier match couperet, dimanche (16h00) en huitième de finale du Mondial-2022, où le vainqueur défiera le rescapé d'un duel Angleterre-Sénégal sans précédent.

