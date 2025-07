Lundi 5 décembre

Le Brésil écrase la Corée du Sud et file en quartsAvec un Neymar retrouvé, le Brésil a balayé la Corée du Sud (4-1) et a obtenu son ticket pour les quarts de finale. Les Brésilien affronteront la Croatie au prochain tour.

La Croatie retourne en quart de finale en sortant le Japon aux tirs au butAprès 120 minutes sans se départager avec le Japon (1-1), la Croatie est venu à bout du Japon au terme d'une séance de tirs au but, marquée par trois arrêts du gardien croate, Dominik Livaković.

Neymar titulaire avec le Brésil contre la Corée du SudNeymar, rétabli de son entorse à la cheville droite, est titulaire avec le Brésil pour le 8e de finale du Mondial-2022 contre la Corée du Sud, lundi à 20h00 au stade 974 de Doha. Touchée au premier match contre la Serbie, la star brésilienne a manqué les deux matches suivants.

L'attaquant suisse Breel Embolo a encensé Mbappé avant la rencontre Portugal - Suisse :

"En ce moment, oui. Il est incroyable. C'est un exemple pour moi aussi. C'est très grand ce qu'il fait, félicitations à lui", a d'abord répondu l'attaquant suisse à un journaliste qui lui demandait si Mbappé était à son sens le meilleur joueur du monde. Neuf buts en Coupe du monde à 23 ans, ça parle pour lui. Je lui en souhaite neuf de plus", a expliqué l'attaquant de Monaco, le club formateur de Mbappé.

Fernando Santos n'a "pas du tout aimé" l'attitude de Cristiano RonaldoLors de la défaite 2-1 du Portugal face à la Corée du Sud, Ronaldo a été remplacé à la 65e minute de jeu. Des images l'ont montré très mécontent et il a expliqué que sa colère était liée à une discussion avec un joueur adverse. "J'ai répondu après le match et je vais le refaire ici. Je ne sais rien de ce qui s'est passé sur le terrain, je l'ai juste vu se disputer avec un Coréen. Je ne veux plus parler de ça mais du match de demain", a d'abord déclaré Fernando Santos. "Mais j'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème", a-t-il ajouté.

Les compositions de Japon - Croatie

Japon :Gonda - Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo - Endo, Morita - Ito, Kamada, Doan - MaedaCroatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Petkovic, Perisic

Ghana : Otto Addo quitte son poste de sélectionneur national

Présent en conférence de presse, ce lundi, Otto Addo a indiqué qu'il quittait son poste de sélectionneur du Ghana. «Nous savions que l'entraîneur partirait dans six mois, donc nous avons un plan pour le remplacer», a de son côté déclaré Mark Addo, le président du comité de direction des Black Stars.

Le Maroc "espère que l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon"Walid Regragui avant le match contre l'Espagne : "La possession, ils vont l'avoir, il faut qu'on l'accepte. On a laissé le ballon à la Croatie (0-0) et à la Belgique (victoire 2-0). Mais le Japon a gagné (contre l'Espagne, 2-1) avec 17% de possession, et a gagné avec 20% de possession contre l'Allemagne (2-1). L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine (2-1)avec 20% de possession. Dans le foot moderne, des gens veulent le ballon, certains ne le veulent pas, il faut savoir quoi en faire. J'espère que l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. En tout cas on a confiance en nous."

14,3 millions de spectateurs devant France-Pologne, TF1 bat un nouveau record14,32 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Bleus face à la Pologne ce dimanche avec un pic à plus de 17 millionsselon Médiamétrie.

L'ombre de Pelé plane sur Brésil-Corée du SudL'un est en quête d'un sixième sacre, l'autre est vice-championne sortante: le Brésil et la Croatie affrontent lundi en huitièmes de finale d'enthousiasmants représentants du football asiatique, la Corée du Sud et le Japon. Au-dessus du match des Brésiliens, planera l'ombre du Roi Pelé, seul joueur à avoir remporté trois fois le plus prestigieux des trophées du football, dont tout le pays suit l'évolution de l'état de santé et qui a assuré qu'il suivait les matches de la Seleçao depuis son lit d'hôpital. "Nous prions pour votre santé, majesté", a posté sur Instagram Neymar, qui pourrait revenir après avoir manqué deux rencontres à cause d'une entorse de la cheville.

Le Sénégal et Mendy reviendront "plus forts" en 2026Édouard Mendy, après le match contre l'Angleterre : "Il nous manquait quelques joueurs clefs. Aujourd'hui se sont ajoutées les absences d'Idrissa (Gana Gueye) et de Cheikhou (Kouyaté). Quand vous jouez contre une équipe comme ça, c'est clair que c'est tout de suite compliqué. Mais tout au long du tournoi et tout au long de l'année, on a montré que le Sénégal n'était pas qu'un joueur mais un groupe. On va continuer à avancer, à progresser, et on reviendra plus fort à la Coupe du monde 2026. Oui, nous avons concédé sept buts (lors de la compétition), je ne suis pas content, personne n'est content, la solidité est (censée être) notre force. Mais nous avons aussi marqué (cinq buts), nous pouvons être fiers."

L'Angleterre a sèchement écarté le Sénégal (3-0) avec un premier but de Harry Kane dimanche en huitième de finale du Mondial, un succès qui lui ouvre les portes des quarts de finale contre le tenant du titre français samedi dans ce même stade Al-Bayt.

"(Affronter la France en quart) sera notre plus grand test, explique Gareth Southgate, le sélectionneur anglais après la rencontre face au Sénégal. Ils sont champions du monde, ont un talent incroyable, des joueurs excellents. C'est très dur de jouer et de marquer contre eux. Ce sera un gros défi et un match génial à jouer, avec une rivalité historique formidable qui a donné de grands matches. (Mbappé) est évidemment un joueur de classe mondiale qui a déjà montré de quoi il est capable dans ce tournoi et d'autres tournois. C'est un joueur formidable mais on connait aussi très bien Olivier Giroud."

Pelé: sa famille assure que son état de santé ne présente pas de "risque"Pelé "est malade, il est vieux, mais en ce moment il est hospitalisé pour une infection pulmonaire. Et quand il ira mieux, il rentrera à la maison", a affirmé sa fille Kely Nascimento, dans un entretien avec la chaîne brésilienne Globo. Mais "il n'est pas dans une unité de soins intensifs, il est dans une chambre normale. Il ne court pas de risques, il est en traitement", a ajouté sa soeur Flavia Arantes.

"Le troisième but nous sort du match", admet Aliou Cissé"Les 30 premières minutes ont été intéressantes, on a eu des opportunités de marquer, ça n'a pas été le cas (...) On est tombé sur une équipe qui a mis beaucoup d'impact, gagné beaucoup de duels, nous a fait reculer, à partir de là, c'était difficile. On prend un but à 5 minute de la mi-temps et le 2e juste avant nous plombe, mais c'est surtout le troisième, en tout début de seconde période qui nous sort du match. Mais les joueurs n'ont jamais abandonné, ils ont continué à jouer et essayer d'avancer. (...)On doit continuer pour arriver à rivaliser à la prochaine Coupe du monde avec des équipes de cette qualité. (Sur son avenir) Il faut prendre les enseignements de cette défaite et on verra ce qui se passe, mais pour l'instant, je suis le sélectionneur. L'avenir nous le dira".

Les premières affiches des quarts de finale

