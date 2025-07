1- Le réveil Africain ?

Si l’année 2022 aura été marquée par plusieurs faits d’actualité, elle restera une année charnière en Afrique, alors que plusieurs pays ont tenté de réaffirmer leur indépendance à la France et leur rejet de la présence militaire européenne et notamment française sur le continent.

Au Mali, le gouvernement de transition par la voix du colonel Abdoulaye Maïga a accusé la France et ses alliés de mener une fausse guerre au Sahel pour accentuer sa présence militaire en Afrique, et sommé les membres de l’opération "force Takuba" (composée de soldats français et de leurs alliés européens) de quitter les lieux. Estimant que la France cherchait à diviser les Maliens en conservant ses "réflexes coloniaux" le Mali expulsa l’ambassadeur de France dès le début de l’année 2022. La force "Takuba" quittera le Mali quelques mois plus tard, et l’opération "Barkhane" sera officiellement enterrée au mois de Novembre 2022.

D’autres pays Africains marqueront également cette année, leur distance diplomatique envers la France, notamment via l’utilisation de sa langue. 2022 restera celle de la perte de vitesse de la francophonie dans ses anciennes colonies. Au Maroc le français a d’ores et déjà commencé à disparaître dans l’enseignement des cours scientifiques, au profit de l’anglais. Et en Algérie, un premier dinar imprimé avec une traduction en anglais suscitera la polémique en France. Bien qu’il n’existait pas de dinars en langue française depuis 1964, ce choix de l’anglais est éminemment politique et symbolique alors que le pays fêtait cette année son soixantenaire de l’indépendance.

Conscient de la résurgence du rejet de la France dans plusieurs pays Africains, au profit d’autres pays tels que la Chine, la Russie ou encore la Turquie, le président français Emmanuel Macron annoncera vouloir mettre en place une politique moins agressive, notamment de soft power via ses médias existants tels que RFI ou France 24 ou avec la création d'un nouveau média en ligne.

2- Le début de la guerre en Ukraine

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine décide d’attaquer l’Ukraine dans ce qu’il pensait être une « guerre éclair » mais qui dure depuis dix mois. Plongeant le monde dans une crise inédite depuis la fin de la Guerre froide, et faisant de ce conflit Russo-Ukrainien l’un des sujets les plus abordé par les médias du monde entier cette année.

D’un point de vue géopolitique.Les pays de l’OTAN qui affichent depuis le début de cette guerre leur soutien inconditionnel à l’Ukraine, ont décidé de mettre en place de nombreuses sanctions économiques et des mesures diplomatiques contre la Russie. Le pays sera également exclu par les organisations européennes et américaines de plusieurs événements sportifs et culturels internationaux. Mais ces décisions ne seront pas sans conséquences sur les économies de ces pays. En Europe, cette tentative de s’affranchir de la dépendance au gaz russe, mènera plusieurs pays vers une crise énergétique. Comme par exemple en Allemagne ou en France où les coupures d’électricité et la hausse du prix de l’énergie laissent entrevoir un hiver des plus rudes.

D’un point de vue médiatique. La guerre en Ukraine aura également été le théâtre d’une couverture médiatique ouvertement raciste dans de nombreux médias occidentaux. Sur plusieurs chaînes de télévisions, des journalistes américains, britanniques ou français expliqueront pourquoi ces réfugiés ukrainiens « blonds aux yeux bleus », « blancs », « chrétiens », « civilisés », « comme nous » avaient plus de valeur que « des réfugiés syriens ou irakiens ». Révélant en plus des biais racistes, l’indignation et la neutralité à géométrie variable de certaines rédactions.

Au delà de la couverture médiatique, plusieurs organisations de protection des droits humains dénoncent l’inégalité de traitement entre les réfugiés venus d’Ukraine et ceux venus d’ailleurs. En France, plusieurs ONG et associations s’insurgeront face aux mesures politiques de solidarité et d’accueil des réfugiés exclusivement réservées aux exilés ukrainiens. Alors que certains exilés fuyant des zones de conflits en Syrie ou en Afrique subsaharienne seront expulsés de centres d’hébergement d’urgence et mis à la rue pour laisser la place aux réfugiés venus d’Ukraine.

3- Les évènements climatiques extrêmes

L’année 2022 a vu se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique. En Europe, les records de chaleur de cet été ont provoqué de nombreuses sécheresses et des incendies dramatiques. Au moins 15 000 décès directement liés à cette chaleur ont été recensés sur le vieux continent selon l’OMS. Plus de 660 000 hectares de forêts ont brûlé entre janvier et mi-août en Europe : un record. Autre record inquiétant enregistré cette année, celui de la perte de masse de glace des glaciers des Alpes.

Et alors qu’en 2021 elle perdait en moyenne 18 arbres par seconde, la forêt amazonienne a battu encore cette année des tristes records de déforestation due aux incendies.

Au Pakistan, des inondations historiques liées à une mousson hors norme tuent plus de 1700 personnes forçant plus de huit millions de personnes à l’exil, alors que plus d’un tiers du pays se retrouve sous les eaux. D’un autre côté, plusieurs pays de la Corne de l’Afrique sont menacés par la sécheresse et la famine.

Dans plusieurs parties du monde, le réchauffement climatique s’annonce pire que prévu dans les années à venir. Et malgré des projections de plus en plus alarmantes quant à l’avenir de la planète, les dirigeants du monde peinent à se mettre d’accord quant aux mesures à adopter. Après des négociations difficiles, la conférence de l’ONU sur le climat COP 27 à Charm el Cheikh en Egypte, se termine avec un compromis sur l’aide aux pays pauvres mais un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre.

À la mi-décembre, plus de 190 États adoptent un accord historique à Montréal pour tenter d’enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources avec une feuille de route visant à protéger 30% de la planète d’ici 2030.

4- Inflation, pénuries et crise économique mondiale

À peine remises des conséquences de la pandémie mondiale COVID 19, les économies de nombreux pays subissent à nouveau des conséquences mondiales : celles du conflit Russo Ukrainien. Depuis l’attaque de l’Ukraine par la Russie, les prix de l’énergie et de l’alimentation ont flambé : l’indice des prix alimentaires de la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a atteint en mars 2022 un pic historique, tout comme le cours européen du gaz. Cela s’est traduit tout au long des l’année par une poussée de l’inflation +10,6% en octobre sur un an dans la zone euro, soit la plus forte progression depuis le démarrage de cet indice en 1997.

Pénuries d’huile de tournesol, pénuries de médicaments, pénurie de moutarde… L’année 2022 aura également été celle des pénuries en tout genre. Des pénuries aux causes multiples, suite des conséquences de la fermeture des usines chinoises pendant les nombreux mois de pandémie, de l’impossibilité de production de certaines matières premières suite au conflit en Ukraine, de l’augmentation du prix de l’énergie empêchant certaines entreprises de poursuivre leur activité, mais également du comportement excessif de certains consommateurs stockant plus que de raison et créant la pénuries de certains produits. Une situation donnant lieu à de nombreuses manifestations dans le monde contre l'augmentation du coût de la vie.

5- La reine est morte, vive la reine !

Elle aura régné pendant 70 ans, survivant à plusieurs guerres mondiales, enterrant de nombreux Papes et des centaines de dirigeants. La reine Elizabeth II n’aura pas survécu à 2022, mais y laissera une trace indélébile : ses obsèques hors norme. Une foule estimée à un quart de million de personnes et plus de huit kilomètres de queue pour lui rendre un dernier hommage devant son cercueil à l’abbaye de Westminster. Avec ces images insolites de l’ancien footballeur David Beckham tentant de faire la queue discrètement et patientant pendant des heures pour payer ses respects à la reine.

On ne saura jamais si c’est la mort de la reine qui aura permis la diffusion ou accentué son succès, mais celle-ci aura laissé place au documentaire le plus visionné à travers la planète. 81,55 millions d’heures consommées sur Netflix grâce au documentaire sur Harry et Meghan. Les vérités du couple princier sur la vie au château, le racisme des médias britanniques et les coups bas de la famille royale, aura passionné des dizaines de millions de téléspectateurs. Du jamais vu.

6- Twitter, Elon Musk et les trolls

S’il était largement question de la responsabilité de la famille royale dans le documentaire du couple H&M, une grande partie de la série documentaire est dédiée à la prolifération des discours de haine en ligne et notamment sur twitter. Alors que Meghan Markle était l’une des personnalités les plus “critiquées” sur les réseaux sociaux, une enquête a établi qu’elle était en réalité victime d’une campagne de haine en ligne orchestrée par seulement 83 comptes, responsables de 70% des injures qu’elle recevait sur twitter.

Si twitter interdit en théorie les injures, la plateforme est depuis de nombreuses années épinglée pour son manque de modération en ce qui concerne la prolifération des discours de haine. Après la mise en avant de la responsabilité de twitter dans l’assaut du capitole par des partisans pro-Trump en janvier 2021, des mesures de modération et de nombreuses suspensions de comptes avaient été décidées, notamment celle du compte de l’ancien président Donald Trump.

Mais c’était sans compter sur l’aide d’un certain milliardaire : Elon Musk. Qui s’est fixé la mission de racheter ce réseau pour 44 milliards de dollars afin d’y rétablir son idée de ce que devrait être la liberté d’expression. Le réseau subit depuis crise sur crise. Crise financière, crise d’image et crise interne.

Les milliers de démissions et de licenciements en plus du rétablissement de comptes suspendus pour leurs discours haineux ont impacté de manière très négative l’image de marque du réseau, faisant fuir de nombreux annonceurs. Résultat: les pertes pourraient avoisiner les 4 milliards de dollars cette année. Twitter est devenu "un avion piquant vers le sol à vive allure avec ses moteurs en flammes et des commandes qui ne répondent plus" selon son nouveau propriétaire Elon Musk, qu'un majorité d'utilisateur souhaite voir quitter le réseau selon un sondage qu'il avait lui-même initié pour savoir s'il devait rester le patron de twitter...

7- Le ballon d’or de Benzema

Il a un usage mystérieux de ses réseaux sociaux, souvent énigmatique mais il reste l’un des meilleurs joueurs du Monde. 2022 aura enfin été l’année de la consécration du joueur français Karim Benzema. Le capitaine du Real de Madrid a été distingué comme le meilleur joueur de l’année, lors de la célèbre remise du prix du ballon d’or.

Il qualifiera le sien de « ballon d’or du peuple », phrase qui restera probablement autant dans les mémoires que son absence en équipe de France lors de la coupe du monde au Qatar. Alors que de nombreuses polémiques ont été suscitées autour de cette absence après la défaite de la France en finale.

8- La coupe du Monde au Qatar

Vivement critiquée et boycottée par certaines villes, la coupe du Monde au Qatar restera probablement l’un des faits marquants de 2022. Elle aura été celle des records et des premières fois. Records de participation et records d’audience. Première coupe du monde dans un pays Arabe, première coupe du monde à voir des femmes arbitrer les matchs et première coupe du monde avec une équipe africaine en demi-finale. Cette coupe qualifiée par le président de la Fifa comme « meilleure coupe de tous les temps » restera à coup sur dans les mémoires.

9- Vente aux enchères record

L’année 2022 aura été celle des records dans différents domaines, et notamment dans celui de l’art. En novembre 2022 la collection d’art du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, est ainsi partie aux enchères pour un montant total de 1,62 milliards de dollars. Avec des toiles de Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh ou Gustav Klimt. En mai dernier, c’est un portrait de Marylin Monroe par Andy Warhol qui était devenu l’oeuvre d’art du XXème siècle la plus chère : 195 millions de dollars.

10- Soupe de tomates

C’est probablement pour cette raison que les militants écologistes s’en prennent de façon aussi virulente aux œuvres d’art. Alors que la planète est en péril, des peintures de cette même planète semblent avoir plus de valeur aux yeux de certains… 2022 aura ainsi été marquée par ces soupes de tomates déversées sur des tableaux estimés à plusieurs millions d’euros. Les tournesols de Van Gogh à Londres, les meules de Claude Monet à Berlin, la BMW de Warhol à Milan auront goûté à la soupe de tomate, une chance si on en croit les prévisions climatiques des prochaines années…