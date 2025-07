De retour après la blessure qui l'a privé de Mondial-2022, Karim Benzema a offert la victoire 2-0 au Real Madrid vendredi à Valladolid pour la 15e journée de Liga, et a provisoirement hissé son club à la première place devant le FC Barcelone, qui reçoit l'Espanyol samedi (14h00).

Les Rois d'Espagne ont tardé: pour leur grand retour à la compétition après la parenthèse du Qatar, les Merengues n'ont trouvé la faille qu'à la 83e, sur un pénalty transformé d'un contrepied parfait par Benzema après une main de Javi Sanchez dans la surface.

Aidé par le carton rouge adressé à Sergio Leon pour ses invectives à l'encontre du quatrième arbitre (83e), Benzema a ensuite doublé la mise à la 89e, sur un ballon parfaitement servi par son compatriote Eduardo Camavinga au point de pénalty.

Il s'agit là des premiers buts du Français depuis le 19 octobre à Elche (succès 3-0), qui est aussi le dernier match que "KB9" avait joué en entier.

Courtois, décisif

"C'est Karim qui nous a sauvé le match", a soufflé le gardien Thibaut Courtois, autre héros de la soirée, au coup de sifflet final. "Le Karim de l'an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de ryhtme", a appuyé le portier belge.

"Je savais qu'il pouvait être important aujourd'hui et il l'a été. Je le sens très en confiance, les buts vont lui faire du bien, et je crois qu'en deuxième partie de saison, on verra un Karim différent de celui de la première moitié", a avancé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

Cinq semaines après la blessure à une cuisse qui l'a obligé à déclarer forfait au Mondial-2022 avec l'équipe de France, Benzema a enfin été titularisé, après les deux bouts de matches amicaux disputés mi-décembre.

Désormais entièrement dévoué au Real après avoir annoncé la fin de sa carrière internationale au lendemain de la finale perdue par les Bleus à Doha, Benzema a mené les siens vers la victoire après avoir manqué l'immanquable à la 18e, sur une frappe seul face aux cages qui s'est envolée au-dessus de la barre.

Outre leur capitaine, les Merengues peuvent aussi remercier leur gardien Thibaut Courtois, auteur de plusieurs arrêts magistraux (36e, 68e...) pour maintenir le Real à flots.

Sous les yeux de deux illustres présidents présents en tribunes (Florentino Perez et Ronaldo Nazario), le Real met ainsi la pression sur le Barça, qui devra faire de même lors du derby catalan samedi.

Séville en zone rouge

Valladolid, pour sa part, cale à la 15e place... et devra sans doute composer sans Roque Mesa, visiblement blessé aux ischio-jambiers et évacué sur civière à l'heure de jeu vendredi soir, avant d'être remplacé par Kike Perez.

Plus tôt dans la journée, Getafe s'est éloigné de la zone rouge en dominant Majorque 2-0 grâce à un doublé de Borja Mayoral (51e, 78e). Cadix et Almeria n'ont pas réussi à se départager (1-1), tout comme le Celta Vigo et le Séville FC (1-1).

Les Andalous, empêtrés à la 18e place du classement, n'ont pas gagné le moindre match de Liga depuis le 15 octobre.

Vendredi, ils ont été devancés par Gabri Veiga, qui a piqué son ballon après avoir été lancé en profondeur (33e), mais ont arraché le nul à la 54e grâce à une tête piquée au premier poteau sur corner signée du jeune Kike Salas (20 ans), avant de finir le match à dix après l'expulsion de Jose Angel Carmona (86e).