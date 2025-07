Cette chercheuse néerlandaise a annoncé avoir reçu des menaces de mort de la part des comptes de réseaux sociaux du groupe terroriste PKK/YPG ainsi que par e-mail.

Sur Twitter, Rena Netjes a rendu public l'incident en déclarant : "Depuis quelques semaines, je reçois des menaces de mort et d'autres avertissements de comptes kurdes du Rojava (y compris de Paris)".

"Ce soir, j'ai reçu des e-mails indiquant qu'ils avaient créé mon profil sur des comptes lesbiens/gays/sexuels. Je paye un prix pour avoir exposé la propagande du PYD (sic)", a-t-elle tweeté dimanche.

Dans un rapport en ligne intitulé "Les YPG/PYD pendant le conflit syrien" publié en avril 2021, Netjes et son collègue chercheur Erwin Van Veen ont conclu que "ce qui ressort de l'analyse est une organisation qui a impitoyablement poursuivi son objectif d'établir et de contrôler son propre territoire autonome et domaine d'action”.

Il a ajouté : "Le bilan des YPG/PYD est encore plus brouillé par l'emprise qu'une organisation extérieure à la Syrie - à savoir le PKK - exerce sur elle... Il se trouve que le PKK poursuit un programme régional qui inclut un conflit avec plusieurs autres entités – comme la Turquie et le PDK. Le lien du YPG/PYD avec le PKK rend le soutien qu'il recherche auprès de parties extérieures telles que les États membres de l'UE ni faisable ni approprié."

"Créer des couloirs terroristes"

Le PKK et sa branche syrienne, les YPG, ont utilisé des bases terroristes de l'autre côté de la frontière turque, dans le nord de l'Irak et le nord de la Syrie, pour planifier et mener des attaques contre la Turquie. Le groupe s'est également efforcé de créer un corridor terroriste le long de la frontière syrienne, menaçant à la fois les habitants syriens et les résidents turcs à proximité.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Depuis 2016, Ankara a lancé plusieurs opérations antiterroristes réussies à travers sa frontière dans le nord de la Syrie pour empêcher la constitution d'un couloir terroriste et permettre l'installation pacifique des résidents : Bouclier de l'Euphrate (2016), Branche d'olivier (2018) et Source de paix ( 2019). Les responsables turcs ont laissé entendre qu'une autre opération de ce type est à venir.