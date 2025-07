La hausse de l'inflation en France a ralenti au mois de décembre à 5,9% sur un an, contre 6,2% en novembre, selon l'estimation provisoire publiée par l'Insee.

Cette baisse pourrait toutefois n'être que provisoire, puisque l'institut avait averti le mois dernier que l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait atteindre un pic de 7% début 2023, avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars.

Sur un an, l'inflation continue à être tirée par la hausse des prix de l'énergie, qui ont bondi de 15,1%, et celle des produits alimentaires en hausse de 12,1%, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés reste limitée à 4,6% et que celle des services est encore plus contenue, à 2,9%.

Sur un mois, les prix ont reculé de 0,1% en décembre par rapport à novembre, en raison du repli des prix de l'énergie en fin d'année 2022.

Le rebond de l'inflation anticipé par l'Insee pour le début de l'année est notamment lié à la hausse de 15% des prix réglementés de l'énergie prévue début 2023, ceux du gaz devant être relevés en janvier et ceux de l'électricité en février.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a lui ralenti plus fortement que l'IPC en décembre, la hausse sur un an tombant à 6,7%.

L'indice qui synthétise l'opinion des ménages français sur leur situation économique et celle du pays a lui baissé d'un point à 82 en décembre et reste très en-deçà de sa moyenne de longue période, qui est de 100, selon l'Insee.

"Les ménages ressentent cette crise comme une crise extrêmement grave et ça peut se ressentir sur leur façon de consommer", estime Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

"Sur les perspectives de niveau de vie en France, on est presque à un plus bas historique depuis les années 70", souligne-t-il.

La propension à épargner reste notamment largement au-dessus de sa moyenne de longue période, signe d'une crainte des ménages pour l'avenir.

Leur moral avait atteint un plancher historique en juillet 2022. Depuis, il était un peu remonté et ne se dégrade plus, aidé par une baisse de la crainte du chômage.

"Il n'y a pas de regain de pessimisme par rapport à ce qui va se passer demain", juge Philippe Waechter, économiste chez Ostrum Asset Management. Pour autant, "il est un peu tôt pour imaginer" que le moral des ménages "puisse repartir fortement à la hausse, on est dans une phase de stabilisation".