“Il me suit partout, même lors de France-Maroc il était collé à mes basques, ouaf ouaf Achraf Achraf ouaf ouaf”. C’est en ces termes insultants qu’un “chroniqueur” de RMC a tenté de faire rire son auditoire au micro de la radio française RMC, dans l’émission “Rothen s’enflamme”.

Dans cette chronique considérée comme humoristique, Julien Cazarre s’est adonné à de multiples insultes et comparaisons racistes à l’encontre du joueur du PSG Achraf Hakimi, utilisant son prénom Achraf comme onomatopée de l’aboiement “ouaf”.

Cet “humour” de haut vol, s’est suivi de propos tenus avec un accent supposément arabe, tentant surtout d’imiter celui de Michel Leeb dans ses heures les plus sombres. La chronique, dans son ensemble, a choqué les supporters marocains sur la toile, dont de nombreux ont exigé des excuses de la part de la radio RMC.

“L’humour a ses limites, c’est scandaleux d’utiliser de tels propos qui ne font absolument pas rire, il manque de respect à notre lion c’est écoeurant.” s’est insurgé Leck, un rappeur Marocain

La presse marocaine s’est elle aussi vivement exprimée face à ces injures : “Une chaîne sportive hexagonale a commis un véritable impair, un innommable et inqualifiable acte de racisme” peut-on lire sur le siteinfo.com.

Le site se questionne notamment sur les raisons d’une telle couverture, alors que l’équipe marocaine a subi une vague d’articles et propos racistes dans plusieurs médias européens durant la Coupe du Monde. Une chaîne danoise avait comparé les lions de l’Atlas à des singes, et un journal allemand les avait qualifiés de terroristes parce qu’ils affichaient fièrement leur pratique musulmane.

Sur twitter l’ancien footballeur Jérôme Rothen, hôte de l’émission de radio où ont été proférés les propos injurieux, a été épinglé par de nombreux internautes, il s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait “d’humour” et qu’il ne “cautionnait pas tout”.

Au-delà du mépris pour la personne d’Achraf Hakimi, plusieurs internautes rappellent également le manque de considération envers l’un des meilleurs joueurs de la planète. Ce “sketch” de Cazarre décrivait notamment le voyage à New York de Kylian Mbappé et d’Achraf Hakimi dont plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Sur ces vidéos partagées des dizaines de milliers de fois, on y voyait les comparses se promener incognito dans les rues de New York ou participer à des matchs de NBA sous les applaudissements.

Et c’est justement la couverture, par des médias français, de la visite au Barclays Center lors du match de NBA entre les Spurs et les Brooklyn Nets qui avait été épinglée par plusieurs supporters marocains. En effet, alors qu’une standing ovation avait été réservée aux deux joueurs après la diffusion de deux vidéos distinctes, l’une montrant les exploits de Kylian Mbappé, l’autre montrant les exploits de Achraf Hakimi, plusieurs médias français avaient choisi d’occulter l’hommage des basketteurs à Achraf Hakimi pour ne partager que celui de Kylian Mbappé. Choix étonnant alors que le joueur marocain évolue au Paris-Saint-Germain, une équipe française.

Est-ce cet étrange oubli qui a fait émerger dans l’esprit de Cazarre l’idée méprisante selon laquelle le joueur marocain serait l’animal de compagnie du joueur Français ? Quelques jours à peine après le départ de Samuel Umtiti, en larmes suite à des injures racistes sur le terrain, faut-il encore rappeler qu’utiliser un prénom arabe pour imiter des aboiements de chien, ça n'est pas de l’humour ?

Pour le moment, ni la fédération marocaine ni le joueur Achraf Hakimi ne se sont exprimés sur le sujet.