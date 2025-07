L'Union européenne a réaffirmé, mercredi, son opposition à l'implantation des colonies israéliennes et aux démolitions d'installations palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

"L'Union européenne réitère constamment sa ferme opposition à la politique de colonisation israélienne et aux mesures illégales prises dans ce contexte", a déclaré le Commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

"Israël s'est vu rappeler à plusieurs reprises la nécessité de remplir ses obligations en vertu du droit international, en particulier du droit international humanitaire, envers la population palestinienne en Cisjordanie occupée, la zone C et Jérusalem-Est", a souligné le responsable européen, cité par un communiqué du bureau de l'UE en Palestine.

"La Commission européenne suit toutes les démolitions et saisies d'installations financées par des donateurs, y compris celles financées par l'Union européenne", a-t-il indiqué tout en soulignant que l'Union européenne a appelé, à plusieurs reprises, Israël à restituer ou à remplacer les actifs financés par l'UE qu'Israël a démolis, démantelés ou confisqués".

L'armée israélienne démolit les maisons palestiniennes dans les zones classées C en Cisjordanie occupée, prétextant, généralement, l’absence de permis de construire.

Le second accord d'Oslo (1995) a divisé la Cisjordanie en trois zones A, B et C. La zone C qui représente 61 % de l’ensemble du territoire, est placée sous contrôle s écuritaire et administratif israélien.