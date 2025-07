Selon le correspondant d’Anadolu, 218 représentants républicains ont voté en faveur de l’éviction de l’élue démocrate, tandis que 211 représentants démocrates ont voté contre.

Dans un discours devant les élus du Congrès peu avant le dépouillement des votes, Ilhan Omar, a déclaré : « Je suis musulmane. Je suis une immigrante d’Afrique. Est-ce que quelqu'un est surpris que je sois prise pour cible ? Est-ce que quelqu'un est surpris que je sois jugée indigne de parler de la politique étrangère américaine ? ».

Et l’élue démocrate d’ajouter : « Mon leadership et ma voix ne seront pas diminués. Si je ne fais pas partie de ce comité pendant un mandat, ma voix deviendra de plus en plus forte (…) Peu importe vos votes. Je suis ici pour rester et je suis ici pour être une voix contre l'injustice et en faveur d'un monde meilleur ».

Les républicains ont justifié l’éviction d’Ilhan Omar de la commission parlementaire, en raison de ses propos controversés à l’égard d’Israël. L’Américaine d’origine somalienne a été accusée en 2019 d'antisémitisme après avoir critiqué le soutien d’élus républicains à Israël.

À cette époque, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et tous les démocrates avaient dénoncé les propos d’Ilhan Omar, qui s'était excusée.