17:45 GMT Un deuil national de sept jours déclaré en Turquie suite au séisme

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de sept jours. Les drapeaux seront également hissés en berne au sein de la Turquie et dans toutes les représentations du pays à l’étranger, sur décision du président.

17:40 GMT Le nombre des victimes du séisme en Syrie monte à 968 morts

L'agence de presse du régime syrien SANA a rapporté qu'au moins 968 personnes ont trouvé la mort et plus de 2400 autres blessées dans le séisme qui

17:26 GMT Le bilan des morts en Turquie s’élève à 1651

Le ministre turc de la santé Fahrettin Koca a indiqué que le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie est monté à 1.651 morts et 11.119 blessés.

16:00 GMT Une minute de silence à l’AG de l’ONU en hommage aux victimes du séisme

"Nous comptons sur la communauté internationale pour aider les milliers de familles touchées par cette catastrophe", a-t-il ajouté.

15:39 GMT Le bilan des morts en Turquie atteint 1541

Le vice président de la Turquie, Fuat Oktay, a annoncé que le bilan tragique du séisme qui a frappé la Turquie s’est alourdi pour atteindre 1.541 morts et 9733 blessés.

Il a ajouté que 3471 bâtiments ont été détruits suite au séisme.

15:06 GMT Washington prête à apporter "toute l’assistance nécessaire" à Ankara

Le président américain Joe Biden a donné ses instructions pour fournir à la Turquie "toute l'assistance nécessaire" suite au violent séisme qui a frappé le pays. Il a également demandé à son équipe de surveiller de près la situation.

"Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les ravages causés par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie", a déclaré Biden sur Twitter.

15:00 GMT AFAD: 1498 morts dans le séisme en Turquie

Le nouveau bilan des victimes du séisme au sud-est de la Turquie s’élève à 1498 morts et 8.533 blessés, a indiqué la Direction de la gestion des catastrophes et des urgences.

13:56 GMT Le Qatar et le Koweït établissent des ponts aériens vers la Turquie

Le Koweït a également établi un pont aérien vers la Turquie qui comprend une aide médicale d’urgence et du personnel soignant, selon le service de presse du gouvernement koweïtien.

13:41 GMT Le bilan des morts atteint 1121 en Turquie

Le nouveau bilan des victimes du séisme dévastateur au sud-est de la Turquie a atteint 1121 morts et 7634 blessés, a annoncé un responsable de l’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des urgences)

13:26 GMT Un total de 9698 membres des équipes de recherche déployés dans les régions touchées par le séisme en Turquie

L'AFAD a signalé qu'un total de 9698 membres des équipes de recherche ont été déployés dans la région touchée par le séisme en Turquie pour aider aux efforts de sauvetage.

13:00 GMT Le Royaume-Uni va déployer immédiatement des équipes d’intervention

Le Royaume uni va déployer immédiatement des équipes d’intervention pour aider aux efforts de secours en Turquie, a indiqué le ministre des affaires étrangères britanniques.

12:50 Le bilan des victimes du séisme s’alourdit en Syrie

Au moins 592 personnes ont été tuées et des centaines blessées en Syrie suite au séisme, selon les chiffres du ministère de la Santé du régime syrien et de la Défense civile syrienne.

12:20 GMT Le bilan des morts est passé à 1014 en Turquie

Le nouveau bilan fait état de 1.014 morts et 7.003 blessés dans les tremblements de terre qui ont secoué le sud-est de la Turquie, a annoncé le directeur général de l’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des urgences).

11:22 GMT Au moins 476 personnes tuées et des centaines blessées en Syrie suite au séisme

Le ministère de la Santé du régime syrien et la Défense civile syrienne ont indiqué qu’au moins 476 personnes ont été tuées suite au tremblement de terre qui a frappé le pays.

L'agence de défense civile des Casques blancs a déclaré le nord-ouest de la Syrie "zone sinistrée" qualifiant la situation sur place de "catastrophique".

Les Casques blancs ont lancé un appel à une aide urgente "au milieu d'un manque de capacités et de services, d'une pénurie d'abris et d'un temps orageux et glacial".

11:00 GMT Le port d’Iskenderun endommagé suite au tremblement de terre

Le port d'Iskenderun, dans le sud de la Turquie, a été endommagé après le tremblement de terre mortel de magnitude 7,7 qui a frappé le pays.

Certaines parties du quai du port se sont effondrées, a déclaré la direction de la sécurité maritime turque sur Twitter.

Ailleurs, des fissures se sont formées sur les pistes de certains aéroports de la zone sismique, selon le ministère turc de la Défense.

10:50 GMT Un autre tremblement de terre de magnitude 7.6 secoue la province de Kahramanmaras

L’AFAD a indiqué qu’un autre tremblement de terre de magnitude 7.6 a frappé à 10:24 la province de Kahramanmaras.

10:12 GMT Le président Erdogan: Au moins 912 personnes sont mortes et 5385 blessés

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé, lors d’une conférence de presse, que le tremblement de terre qui a frappé les provinces du sud du pays a fait au moins 912 morts et 5385 blessés et détruit 2818 bâtiments.

Le président a ajouté que 2470 personnes ont été secourues. Il a également noté que la Turquie a reçu, en plus de l'Otan et de l'UE, des offres d'assistance de 45 pays.

10:10 GMT AFAD: Le séisme est de magnitude 7.7

L’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des urgences) a révisé la magnitude du tremblement de terre survenu à 04h17 dans le district de Pazarcik à Kahramanmaras à 7.7, après des études sismologiques détaillées.

10:00 GMT L'émir du Qatar Tamim Al Thani exprime ses condoléances au président Erdogan

L'émir du Qatar Tamim Al Thani a exprimé, lors d’un appel téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, ses condoléances suite au puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie.

08:50 GMT Des équipes de secours des Pays-Bas et de Roumanie en route pour aider la Turquie

Des équipes de secours des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route vers la Turquie pour apporter de l'aide après "le tremblement de terre dévastateur", a déclaré lundi le commissaire européen à la gestion des crises.

"Le Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE coordonne le déploiement des équipes de secours depuis l'Europe", a annoncé Janez Lenarcic sur Twitter.

"Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route", a-t-il ajouté, exprimant sa solidarité avec la Turquie .

08:35 GMT Le Secrétaire général de l’Otan: Les alliés mobilisent leurs efforts pour venir en aide à la Turquie

Le Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé, dans un tweet sur son compte sur Twitter, que les alliés mobilisent leurs efforts pour venir en aide à la Turquie frappée par un terrible séisme d’une magnitude de 7.4.

Stoltenberg a exprimé sa "solidarité totale avec la Turquie, allié de l’Otan" suite au tremblement de terre qui a fait 284 morts.

Il a ajouté qu’il est en contact avec le Président turc Recep Tayyip Erdogan et son ministre aux Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu.

08 :00 GMT Macron: La France prête à apporter une aide d’urgence aux populations dévastées par le séisme

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, dans un tweet sur son compte Twitter, que la France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations dévastées par le tremblement de terre.

« Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées », a écrit Macron.

0729 GMT - Le bilan des morts en Turquie augmente à 284 morts

Au total, 1 710 bâtiments se sont effondrés, a déclaré Oktay lors d'une conférence de presse.

"Notre président (Recep Tayyip Erdogan) suit et gère l'événement depuis le moment du tremblement de terre", a indiqué Oktay.

Il a ajouté que l'aéroport de Hatay est actuellement fermé aux vols et que les vols civils sont fermés dans ceux de Kahramanmaras et Gaziantep.

Le bilan des victimes en Syrie a augmenté à 427 morts dont 237 à Alep, Hama et Lattaquié, selon l'agence de presse du régime, SANA.

L'ERCC (Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE) a évoqué avec le Ministère des Affaires étrangères le lancement d’un appel à l'aide internationale pour la recherche et le sauvetage en milieu urbain.

Deux avions ont été affectés par l'état-major des armées pour transporter les équipes vers la région. Toutes les directions provinciales de l'AFAD ont été mises en alerte et toutes les équipes, notamment de recherche et de sauvetage, ont été envoyées dans la région.

0709 GMT - Le président israélien présente ses condoléances

Le président israélien Isaac Herzog a présenté ses condoléances pour la perte de vies humaines et d'infrastructures lors du tremblement de terre et a affirmé qu'"Israël est toujours prêt à aider de toutes les manières possibles".

"Au nom du peuple israélien, je suis profondément attristé par l'énorme catastrophe qui s'est abattue sur la Turquie après le tremblement de terre de la nuit dernière", a tweeté Herzog. "Mes condoléances au président Erdogan et au peuple turc pour les pertes en vies humaines et la destruction des moyens de subsistance."

0657 GMT - La RTCN exprime sa tristesse

La République turque de Chypre du Nord (TRNC) a adressé ses condoléances à la Turquie.

"En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets mes meilleurs vœux à la patrie Türkiye. Nos cœurs étaient brisés. Notre tristesse est grande", a déclaré le président Ersin Tatar sur Twitter.

0651 GMT - L'Azerbaïdjan envoie une équipe de recherche

L'Azerbaïdjan doit envoyer une équipe de recherche et de sauvetage de 370 personnes en Turquie, a annoncé le ministère azerbaïdjanais des situations d'urgence.

Le président Ilham Aliyev a déclaré dans un message de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que l'Azerbaïdjan est "profondément attristé par la nouvelle des pertes en vies humaines et des destructions à la suite du grave tremblement de terre qui s'est produit à Kahramanmaras, et ressenti dans de nombreuses régions de Turquie."

0627 GMT - L'Ukraine prête à aider la Turquie "amie"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était prêt à fournir l'assistance nécessaire au peuple turc "ami" à la suite du tremblement de terre.

"Choqué par la nouvelle de la mort et des blessures de centaines de personnes à la suite du tremblement de terre en Turquie", a-t-il écrit sur Twitter.

"Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes en ce moment proches du peuple turc ami, prêts à fournir l'assistance nécessaire."

0613 GMT - L'Italie abaisse l'alerte au tsunami après le séisme

Les autorités italiennes ont déclassé une alerte au tsunami pour le sud de l'Italie qui avait été déclenchée après le tremblement de terre majeur qui a frappé le centre de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie.

0520 GMT - Les États-Unis sont prêts à fournir "toute assistance"

“Les États-Unis sont profondément préoccupés par les informations sur le tremblement de terre destructeur d'aujourd'hui en Turquie et en Syrie”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans un communiqué.

"Nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire. Nous continuerons à suivre de près la situation en coordination avec le gouvernement de Turquie", a-t-il assuré.

Appel à une "attitude responsable"

La Turquie s'attend à ce que Twitter fasse preuve d'une "attitude responsable" à la suite du séisme qui a frappé la région sud du pays, a déclaré le directeur de la communication Fahrettin Altun.

"Dans une telle urgence, il est essentiel que Twitter accorde une attention particulière aux tentatives de désinformation et à la mésinformation sur la plateforme. Cela peut coûter des vies et ralentir nos efforts. Nous attendons une attitude responsable de la part de Twitter. @elonmusk", a indiqué Altun sur Twitter.

L'AFAD "en alerte"

"Notre ministère de l'Intérieur et notre ministère de la Santé, l'AFAD, les gouvernorats provinciaux et toutes les autres institutions ont commencé leur travail rapidement " a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan via Twitter.

Il a noté que des équipes de secours ont été immédiatement dépêchées dans la province touchée par le tremblement de terre et a ajouté que l'AFAD et d'autres unités sont "en alerte".

"Nous coordonnons également notre travail après le tremblement de terre. Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus tôt possible et avec le moins de dégâts.” a-t-il assuré.