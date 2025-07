Les autorités craignaient que le nombre de morts suite au séisme et aux répliques qui ont suivi ne continuent d'augmenter alors que les sauveteurs cherchaient des survivants parmi les décombres.

Selon les derniers chiffres officiels, le nombre de morts suite aux tremblements de terre dans le sud de la Turquie s'élève à 4 544 morts et 26 721 blessés, selon l'agence turque de gestion des catastrophes AFAD.

En Syrie, des responsables du régime et des secours ont signalé qu'au moins 1451 personnes ont été tuées et plus de 2400 autres blessées.

14:41 GMT Ministre de l’intérieur turc: A kahramanmaras seule, 941 bâtiments se sont effondrés

Le ministre de l’intérieur turc, Suleyman Soylu, a affirmé que dans la région de Kahramanmaras seule, 941 bâtiments se sont effondrés en plus des bâtiments qui ont subi des dégâts majeurs.

Il a réitéré que tous les efforts sont fournis pour apporter l’aide et le soutien aux populations affectées par le séisme.

14:31 GMT Onze équipes de secours européennes sont arrivées en Turquie

Dans le cadre du mécanisme d'intervention d'urgence de l'UE, 11 équipes sont déjà arrivées en Turquie pour participer aux efforts d'aide et de sauvetage, et 16 autres sont en route, a annoncé la Commission européenne.

13:19 GMT L'UNESCO attristée par "l'effondrement de plusieurs édifices" classés patrimoine mondial

L’UNESCO s’est dite attristée par l'effondrement de plusieurs édifices classés patrimoine mondial sur le site de la forteresse de Diyarbakir et des jardins Hevsel.

L’organisation a souligné que toute la région était un centre important des périodes romaine, sassanide, byzantine, islamique et ottomane.

L'UNESCO a déclaré que d'autres sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial non loin de l'épicentre pourraient être affectés, y compris le célèbre site néolithique de Gobekli Tepe dans la province de Sanliurfa, qui abrite les plus anciens mégalithes connus au monde, vieux d'environ 10.000 ans.

12:30 GMT L’OMS: 23 millions de personnes pourraient être affectées par les séismes en Turquie et en Syrie

Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par les séismes qui ont secoué le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, a indiqué mardi l'OMS, promettant son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence.

"Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré une responsable de l'Organisation, Adelheid Marschang, lors d'une réunion régulière du Conseil exécutif de l'organisation.

"L'OMS connaît la forte capacité de réponse de la Turquie et considère que les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme", a-t-elle ajouté.

12:05 GMT Ankara déclare l’état d’urgence dans 10 provinces affectées par le séisme

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré mardi l’état d’urgence pour une durée de trois mois dans 10 provinces affectées par le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie.

Erdogan a dit, dans un discours depuis le centre de coordination de la Présidence, “Nous sommes confrontés à l’une des plus grandes catastrophes non seulement de l’histoire de notre République, mais aussi de la région et du monde”.

Il a indiqué que le bilan des morts suite au séisme s’élève à présent à 3.549 morts et 22.168 blessés, précisant que 8000 personnes ont été sauvées jusqu'à présent.

Selon le président turc, 53.317 membres du personnel de sauvetage sont mobilisés dans les régions sinistrées.

10:33 GMT Le bilan des morts en Turquie dépasse 3400

La direction chargée de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a indiqué que le nombre de personnes ayant trouvé la mort suite au séisme dévastateur qui a frappé le sud-est du pays a atteint 3432 alors que le nombre des blessés a dépassé 21.100 personnes.

10:24 GMT 3294 membres du personnel de sauvetage sur le terrain sont venus de pays étrangers

Le vice-président, Fuat Oktay, a affirmé que 3294 membres du personnel de recherche et de sauvetage sur le terrain sont venus de pays étrangers. Il a ajouté que plus de 70 pays ont offert leur soutien et que 14 d’entre eux sont actuellement sur le terrain.

09:29 GMT Le premier ministre du Pakistan se rend à Ankara mercredi

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif se rendra à Ankara mercredi pour exprimer au président Recep Tayyip Erdogan son soutien à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie.

Le Pakistan a également déployé deux équipes de recherche et de sauvetage en Turquie.

08:47 GMT L'incendie du port de Hatay fait rage après le séisme

Un grand incendie qui s'est déclaré dans une section du port d'Iskenderun à Hatay, frappée par le tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie, fait rage pour la deuxième journée.

Des images télévisées de TRT ont montré une épaisse fumée noire s'élevant de conteneurs en feu au port d'Iskenderun sur la Méditerranée. Selon certaines informations, l'incendie a été causé par des conteneurs qui se sont renversés lors du violent tremblement de terre.

08:40 GMT Le nouveau bilan des victimes en Turquie est de 3419 morts et 20534 blessés

Le vice-président turc, Fuat Octay, a annoncé que le bilan des victimes est passé à 3419 morts et 20534 blessés.

08:23 GMT Le bilan des morts en Syrie dépasse 1600

Les responsables du régime syrien et des secours ont signalé qu'au moins 1602 personnes ont été tuées et plus de 2400 autres blessées dans la région frappée par le tremblement de terre en Syrie.

07:43 GMT AFAD: 5775 bâtiments ont été détruits suite au séisme en Turquie

La direction chargée de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé un nouveau bilan du séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi et des secousses telluriques qui ont suivi, faisant état de 3381 morts et 20.426 blessés.

06:46 GMT Le bilan des morts en Turquie s’élève à 3381 morts et 20.426

La direction chargée de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé un nouveau bilan du séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi et des secousses telluriques qui ont suivi, faisant état de 3381 morts et 20.426 blessés.

05:35 GMT AFAD déploie plus de 13.700 membres du personnel de sauvetage

La direction chargée de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a indiqué que plus de 13.700 membres du personnel de recherche et de sauvetage ont été déployés dans la région touchée par le séisme dans le sud-est du pays.

Dans un tweet, AFAD a également indiqué que 360 ​​véhicules et 3361 engins de chantier ont été déployés pour aider aux opération de sauvetage.

Pour le live blog de la journée du lundi 6 février, cliquez ici: