Chaque année, les séismes causent de vastes destructions, entraînant la mort de milliers de personnes, sans que nous ne puissions les prévoir.

Le dernier tremblement de terre survenu dans le sud de la Turquie, la Syrie, le Liban et la Palestine rappelle cruellement l'imprévisibilité des séismes.

Les séismes sont par nature imprévisibles et il est difficile de prévoir avec précision le moment où ils se produiront. Pour réduire les dommages causés par les séismes, les scientifiques développent depuis longtemps des techniques pour les analyser.

Avec la cartographie des risques et d'autres méthodes, les scientifiques peuvent prédire la probabilité d'un séisme de grande ampleur et localiser son épicentre potentiel, mais ils ne peuvent pas prévoir la date exacte.

Mythes sur les séismes

Certains prétendent pouvoir prédire les séismes, mais leurs affirmations sont fausses.

Une prédiction de séisme doit inclure une date et une heure, un lieu et une magnitude, mais ce n'est pas lié aux nuages, aux douleurs corporelles ou aux limaces. De plus, les prédictions non scientifiques sont si générales qu'elles peuvent s'adapter à tout séisme futur. C'est le cas de ce climatologue autoproclamé qui a faussement prédit un séisme important sur la zone sismique de New Madrid et a incité de nombreux habitants à se préparer.

Même si certains éléments de leur prédiction se réalisent, les pseudo-scientifiques prétendent avoir réussi si un séisme ressemble un peu à leur prédiction.

Lorsque quelque chose qui peut être considéré comme un précurseur de séisme se produit, les prédictions (faites par des non-scientifiques) commencent souvent à circuler sur les médias sociaux. Ce précurseur peut être un groupe de petits séismes, une augmentation des niveaux de radon dans l'eau, un comportement étrange des animaux, une augmentation de la magnitude des événements modérés, ou un événement modéré suffisamment rare.

Il n'est malheureusement pas possible de faire une véritable prédiction de tremblements de terre, car la plupart des signes précurseurs se produisent fréquemment sans qu'un séisme ne s'ensuive. Cependant, on peut faire une estimation en utilisant des termes probabilistes si des données scientifiques existent à ce sujet.

Auparavant, en Chine, les données sismiques recueillies lors de séismes de faible intensité et le comportement inhabituel des animaux ont été utilisés pour prédire de futurs tremblements de terre. Le 4 février 1975, un grand séisme s'est produit dans le nord-est de la Chine et a causé des dommages importants, mais de nombreuses personnes avaient décidé de dormir à l'extérieur en raison des prévisions et ont été épargnées. Cependant, il est rare que ce genre d'indice sismique soit suivi d'un séisme majeur. Malheureusement, la plupart des tremblements de terre n'ont pas de signes avant-coureurs, comme ce fut le cas pour le grand tremblement de terre du Sichuan en 2008 en Chine, qui a entraîné la mort de milliers de personnes sans aucun avertissement.

Probabilitédeséismesfuturs

Les probabilités de séisme décrivent la probabilité qu'un séisme d'une magnitude donnée se produise dans une région sur une période déterminée.

Les probabilités de séisme sont estimées en examinant l'historique des grands séismes dans une région et en mesurant la vitesse à laquelle la déformation s'accumule dans la roche.

Pour prédire la probabilité de futurs séismes importants similaires à ceux du passé, les scientifiques étudient la fréquence des séismes importants dans l'histoire d'une région. Par exemple, si une région a connu quatre séismes de magnitude 7 ou plus au cours des 200 dernières années documentées et si ces séismes se sont produits de manière aléatoire dans le temps, les scientifiques attribueront une probabilité de 50% (c'est-à-dire autant de chances qu'il ne se produise pas) à la survenue d'un autre séisme de magnitude 7 ou plus dans les 50 prochaines années.

Une façon d'estimer la probabilité de futurs séismes consiste à mesurer l'accumulation de tension. Comme un élastique qui se tend, les roches se brisent et se déplacent rapidement lorsque la pression causée par les mouvements des plaques terrestres atteint un certain niveau critique. Les scientifiques utilisent les données sur l'accumulation annuelle de la déformation d'une faille, le temps écoulé depuis le dernier séisme sur ce segment de faille et la quantité de déformation libérée lors de ce séisme pour évaluer combien de temps il faudra pour que la déformation atteigne un niveau suffisant pour provoquer un nouveau séisme.

Prévisionssismiques ou probabilitédeséismes?

Les prévisions sismiques sont similaires aux probabilités, mais s'appliquent à des périodes plus courtes et aux répliques qui se produisent après un séisme majeur. Comme la plupart des séquences de répliques ont une fréquence cohérente, il est possible d'estimer la probabilité d'une réplique à un moment donné après un séisme. Ces probabilités peuvent être supérieures à 1 sur 30.

L'objectif des prévisions sismiques est d'alerter les populations à l'avance de séismes potentiellement dangereux pour qu'ils puissent se préparer et minimiser les dégâts sur les biens et les vies humaines. Les experts se concentrent sur la réduction à long terme des dangers des séismes et sur l'amélioration de la sécurité des infrastructures, plutôt que sur la prédiction à court terme des séismes.