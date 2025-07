Des équipes de recherche de près de 30 pays et des promesses d’aide ont afflué de par le monde.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi l'état d'urgence pendant trois mois dans 10 provinces touchées par le séismes.

Voici les derniers développements des violents tremblements de terre qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie.

13:00 GMT La France réitère son soutien à la Turquie et à la Syrie suite aux violents tremblements de terre

La France a réitéré mercredi son soutien à la Turquie et à la Syrie « après les dramatiques tremblements de terre qui s’y sont déroulés », a fait savoir mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une réunion du conseil des ministres.

“Nos pensées vont vers les milliers de victimes ainsi que leurs familles et leurs proches”, a-t-il poursuivi, avant de rappeler que la France “a détaché sans délai des équipes de secours et de recherche de la sécurité civile sur place”.

10:57 GMT Erdogan: Nous déployons tous les moyens pour atténuer l’impact des séismes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, dans une déclaration depuis la province de Kahramanmaras, que l’état déploie tous ses moyens, en coopération avec la direction de gestion des catastrophes et des urgences et les municipalités, pour atténuer l’impact des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie.

“Nous faisons face à une grande catastrophe et Kahramanmaras a été la plus touchée”, a noté le président, précisant que le nouveau bilan des victimes fait état de 8574 morts et 49.133 blessés en Turquie.

Il a ajouté que les sinistrés seront logés dans des hôtels à Antalya, Alanya et Mersin.

10:18 GMT Séismes en Turquie: Le président Erdogan au chevet des victimes dans la province de Kahramanmaras

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé mercredi dans la province de Kahramanmaras pour s’enquérir de la situation sur le terrain et coordonner les efforts dans les régions sinistrées.

08:36 GMT Le bilan des victimes des séismes ne cesse de grimper

Le bilan des morts suite aux séismes qui ont frappé lundi le sud-est de la Turquie a grimpé encore pour passer à 7108 morts, selon AFAD.

08:17 GMT Un bébé d’un an sorti vivant des décombres

Cinquante-trois heures après que de puissants tremblements de terre ont frappé le sud de la Turquie, les équipes de secours ont sorti vivant mercredi un bébé d'un an des décombres d'un immeuble de cinq étages.

Le bébé, qui a été sauvé dans la province de Sanliurfa, a été transféré à l'hôpital après les premiers soins sur les lieux.

08:02 GMT Le nouveau bilan des victimes des séismes en Turquie s’élève à 6.957 morts et plus de 38.200 blessés

Le bilan des victimes des séismes qui ont frappé la Turquie lundi a encore augmenté pour passer à 6.957 morts et plus de 38.200 blessés, selon AFAD.

07:40 GMT Le président Erdogan se rendra dans les zones sinistrées suite aux tremblements de terre du lundi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra mercredi dans le sud de la Turquie pour inspecter les efforts post-séisme dans les zones sinistrées après les violents tremblements de terre de lundi.

"Le président Erdogan se rendra dans la zone touchée par les séismes et suivra de près les efforts de secours", a déclaré le service de presse de la présidence sur Twitter.

06:52 GMT AFAD: Le nouveau bilan des victimes des séismes en Turquie s’élève à 6234 morts et plus de 37000 blessés

La direction de la gestion des catastrophes et des urgences a annoncé que le nouveau bilan des victimes des deux séismes en Turquie s’élève à 6234 morts et plus de 37000 blessés.

06:30 GMT L’ONU engagée à soutenir le peuple syrien

L’ONU s’est engagée mercredi à soutenir les populations syriennes touchées par le séisme.

L’organisation internationale a en outre appelé à apporter une aide urgente et immédiate aux sinistrés.

“Le tremblement de terre a laissé une grande partie des populations sans nourriture ni abris. Nous sollicitons l’aide des donateurs”, a ajouté l’ONU dans un communiqué.

06:17 GMT Le bilan des morts dépasse 8300 en Turquie et en Syrie

Le bilan des tremblements de terre dévastateurs du lundi dans le sud de la Turquie s'est élevé à 5894 morts et 34.810, a déclaré mercredi le vice-président turc Fuat Oktay.

Le régime syrien et les secouristes ont déclaré que 2470 personnes ont trouvé la mort en Syrie, portant le total des personnes qui ont péri à 8364.

05h32 GMT — L'équipe chinoise de secours arrive en Turquie

Une équipe de secours envoyée par le gouvernement chinois est arrivée tôt mercredi à l'aéroport d'Adana en Turquie.

L'équipe, composée de 82 membres, a apporté 20 tonnes de fournitures et d'équipements médicaux et de sauvetage, ainsi que quatre chiens de recherche et de sauvetage.

