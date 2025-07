Ce don s'inscrit dans le cadre de la campagne "aide et secours" organisée au profit des personnes affectées par les séismes dans les deux pays, et diffusée en direct sur la télévision du Qatar.

Jusqu’à 16h15 (GMT), le total des dons a atteint la somme de 66 millions de riyals qataris (environ 18 millions de dollars).

Plus tôt ce vendredi, la télévision publique du Qatar a lancé la campagne "aide et secours" pour venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​