Le ministre turc de la culture et du tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a fait savoir dimanche que la direction générale du patrimoine culturel et des musées du ministère avait mis en place un plan d'urgence pour prévenir d'éventuels dégâts au sein des monuments historiques.

Des équipes sont intervenues immédiatement pour restaurer les parties endommagées des musées et des ruines dans 11 provinces durement touchées par les deux tremblements de terre consécutifs du 6 février, et ont procédé à une évaluation à grande échelle des dommages subis par les trésors culturels.

À Gaziantep, l'une de ces 11 provinces, les colonnes historiques de l'époque romaine tiennent toujours debout dans les ruines de Zeugma.

Malgré les puissantes secousses, ses célèbres mosaïques ont conservé leur texture unique , et les objets exposés au musée, telle que la statue de 1,6 mètre de haut du dieu romain Mars et la mosaïque de la jeune fille gitane, ont été épargnés.

Dans l'ensemble, le nombre total d'œuvres inspectées dans la région touchée par le tremblement de terre s'élève à 433, dont 121 ont été gravement endommagées, 66 modérément endommagées et 57 légèrement endommagées.

Les artefacts historiques de grande importance conservés au musée de Zeugma n'ont pratiquement pas été affectés par les puissants tremblements de terre.

La "Cité des civilisations" parmi les plus touchées

Dans la province voisine de Hatay, la restauration des sites historiques et culturels qui ont été endommagés par les fortes secousses devrait commencer le mois prochain, selon le ministre.

Le bâtiment historique du bureau du gouverneur de la province de Hatay, construit il y a 95 ans et qui servait de résidence présidentielle avant que la province ne rejoigne la Turquie en 1939, a été endommagé mais ne s'est pas effondré.

Le tunnel de Titus et la grotte voisine de Besikli également, construits il y a environ deux millénaires pour éviter les inondations dans la région de Samandag à Hatay se tiennent toujours debout, contrairement à nombre de mosquées, églises et synagogues, qui comptaient parmi les bâtiments historiques les plus remarquables de Hatay, qui ont été détruites.

Les dégâts dans l'épicentre

Kahramanmaras, l'épicentre des deux tremblements de terre, a subi d'importantes destructions. De nombreux bâtiments se sont effondrés dans cette ville séculaire qui abrite de nombreux sites historiques.

Toutefois, à mesure que les ruines sont évacuées, les habitants ont retrouvé l'accès routier au Grand Bazar, datant d'un demi-millénaire, qui a lui-même été pratiquement épargné par les tremblements de terre. La moitié du minaret de la grande mosquée de Maras, datant du 15e siècle, a été détruite pendant la catastrophe.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier mesurant 7,7 degrés et le second 7,6 degrés, en plus de milliers de répliques violentes, qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.