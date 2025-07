Dans un courriel adressé à ses employés, la Commission européenne a demandé à tout le personnel de supprimer l'application TikTok non seulement de leurs téléphones professionnels, mais également de leurs téléphones personnels, explique le porte-parole de la Commission, confirmant une information du site en ligne Euractiv.

Cette demande survient alors que les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données collectées par l’application chinoise continuent de croître dans les cercles politiques et dans les milieux de la technologie. La mesure a été préconisée par le service informatique de l'institution afin de "protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité", souligne le porte-parole.

Il a été instamment recommandé aux membres de la Commission européenne de supprimer TikTok de leurs appareils d'ici le 15 mars, sous peine de voir certaines applications professionnelles telles que les mails de la Commission ou Skype Entreprise désactivées.

En novembre dernier, TikTok avait admis que des employés puissent accéder aux données personnelles d'utilisateurs dans différents pays, y compris en France. Bien que les États-Unis aient déjà tenté d’interdire l'application sur leur sol, aucun pays européen n'avait pris de mesures similaires jusqu'à présent.

En guise de réponse, TikTok a déploré et jugé "erronée" ce jeudi la décision de la Commission européenne.

"Nous sommes déçus par cette décision, que nous croyons erronée et fondée sur des idées fausses", a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué.