"Nous condamnons le meurtre de nos frères azerbaïdjanais à Khodjaly il y a 31 ans, et nous commémorons une fois de plus nos martyrs avec miséricorde", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans un tweet à l'occasion du 31e anniversaire de la violente attaque au cours de laquelle plus de 600 citoyens azerbaïdjanais ont été tués par les forces arméniennes.

"Nous n'avons pas oublié le crime contre l'humanité commis à Khodjaly, nous n'oublierons pas", a-t-il déclaré, soulignant que la Turquie partage la douleur de l'Azerbaïdjan.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a publié une déclaration qualifiant le “génocide” de Khodjaly de 1992 de l'un des "crimes les plus graves" commis contre la population civile au cours de l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan.

Une liste de documents internationaux, non respectée par l'Arménie lors de son agression contre l'Azerbaïdjan a également été publiée avec le communiqué. Le ministère a déclaré qu'il est possible d'ouvrir une enquête internationale contre l'Arménie en vertu du droit international, ajoutant qu'à ce jour, aucune des personnes impliquées dans le massacre n'a été traduite en justice en Arménie.

Plus de 600 personnes tuées lors du massacre de Khodjaly

Plus de 600 personnes ont été tuées dans l'une “des attaques les plus sanglantes” d'Arménie contre des civils azerbaïdjanais dans la région du Karabakh.

Les forces arméniennes ont pris le contrôle de la ville de Khodjaly le 26 février 1992 après l'avoir battue avec de l'artillerie lourde et des chars, assistées par un régiment d'infanterie, a rappelé l’agence Anadolu.

L'offensive arménienne de deux heures a tué 613 Azerbaïdjanais, dont 106 femmes et 63 enfants, et en a gravement blessé 487 autres. 1275 habitants ont également été pris en otage et torturés. Huit familles ont été complètement anéanties, 130 enfants ont perdu un parent et 25 enfants ont perdu leurs deux parents, a ajouté Anadolu.

Selon les chiffres azerbaïdjanais, parmi les 1275 Azerbaïdjanais capturés par les Arméniens, 150 d’entre eux dont 68 femmes et 26 enfants sont toujours portés disparus.

Plusieurs pays dans le monde dont la Bosnie-Herzégovine, l'Allemagne, Israël, le Mexique et la Turquie ont érigé des monuments commémoratifs dédiés à la tragédie.

Selon les autorités azerbaïdjanaises, les parlements de 18 pays, 24 États américains, l'Organisation de la coopération islamique et l'Organisation des États turcs ont adopté un certain nombre de documents condamnant le massacre de civils à Khodjaly et le qualifiant de “crime contre l'humanité et d’acte de génocide."

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères espère que les mesures prises au niveau national, et valables selon le droit international, serviront à traduire en justice les responsables des "crimes graves commis lors de l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan".