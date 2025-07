Au moins treize personnes sont mortes mercredi dans des inondations qui ont frappé deux provinces du sud-est de la Turquie déjà affectées par le double séisme dévastateur du 6 février, a indiqué Anadolu.

De fortes averses ont fait déborder la rivière Egricay dans le district de Tut à Adiyaman, provoquant des inondations dans la province mardi.

Après la mort d'une femme dans les eaux de crue, le corps d'une autre femme a été retrouvé lors des efforts de recherche et de sauvetage en cours à Tut.

Dans une zone d'environ 25 kilomètres (15,5 miles) de long, environ 300 sauveteurs, y compris des plongeurs, poursuivent leurs efforts de recherche et de sauvetage dans et autour de la rivière.

Pendant ce temps, le nombre de personnes décédées à Sanliurfa suite aux inondations est passé à 11 après que cinq corps ont été retrouvés dans le sous-sol d'un immeuble.

Deux autres corps ont également été récupérés d'un véhicule pris dans un passage souterrain inondé.

Des efforts pour secourir les résidents piégés dans la ville sont en cours dans différents quartiers de Sanliurfa.

Les équipes de secours, la police, la gendarmerie et le personnel de la municipalité continuent d'évacuer les zones à risque d'inondation.

Cela survient après qu'Adiyaman et Sanliurfa ont été frappés le mois dernier par un double tremblement de terre qui a dévasté le sud de la Turquie et fait plus de 48.000 morts.