Le jeûne est l’un des cinq piliers de l’Islam, un rite religieux qui doit être accompli chaque année par les musulmans. Il se déroule pendant le mois de Ramadan, qui est le nom du neuvième mois du calendrier musulman. C’est notamment durant ce mois qu’a été révélé le saint Coran au prophète Mahomet il y a plus de 1 400 ans.

Cette année, selon les observations astronomiques, le premier jour de jeûne tombera jeudi 23 mars.

Contrairement au calendrier grégorien, basé sur l'année solaire, que nous connaissons tous, le calendrier islamique - le calendrier Hijri - est lui basé sur les cycles lunaires.

L'observation de la lune est un élément important de la tradition islamique pour déterminer les jours importants. Cette recherche est effectuée par des astronomes et des érudits religieux dans tous les pays du monde.

Lorsque le croissant de lune est observé, le mois du ramadan peut commencer pour les musulmans.

La fin du ramadan est à nouveau marquée par l'observation du croissant de lune suivant, qui signale le début de l'Aïd al-Fitr, l'une des deux grandes fêtes musulmanes. Il s'agit d'une période de célébration, de festins, de charité, de cadeaux et de rencontres avec la famille et les amis.

Pourquoi des dates différentes ?

Il existe deux points de vue sur l’observation de la nouvelle lune dans la jurisprudence islamique - ceux qui pensent que le Ramadan doit être déterminé par la visibilité du nouveau croissant à l'œil nu, et ceux qui pensent que les mesures et les calculs scientifiques sont suffisants.

L'utilisation de technologies avancées et de mesures scientifiques permet de savoir quand le croissant se formera de manière précise. Mais apercevoir le premier croissant n’est pas toujours possible, notamment à cause de la météo.

D'autre part, la visibilité du nouveau croissant à l'œil nu n'est possible que 8 à 10 heures après la formation du croissant. C’est pourquoi le début du ramadan peut-être parfois différent selon certains pays.

Actuellement, de nombreuses nations comme la Turquie déterminent le mois sur la base de la technologie et des calculs scientifiques, tandis que d'autres comme l'Arabie saoudite, le Bangladesh, le Pakistan ou encore l'Inde le fixent sur la base de la visibilité à l'œil nu.

Pourquoi le début du ramadan change-t-il tous les ans ? Le ramadan débutera jeudi 23 mars, alors que l'année dernière, les pratiquants avaient commencé leur jeûne le 2 avril. Cette différence de dix jours est due au calendrier musulman, qui, comme expliqué précédemment, est lunaire, et non solaire.

Les mois sont donc déterminés par les cycles de la lune, qui ont une durée de 29 ou 30 jours, ce qui explique pourquoi le ramadan "recule" chaque année de dix à douze jours par rapport au calendrier grégorien occidental.