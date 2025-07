Mme Kahf, avocate d'origine syrienne spécialisée dans le droit de la famille et de l'immigration et originaire du canton de Wayne, a prêté serment jeudi, la main posée sur un Coran, le livre saint des musulmans.

Selon le site d'information local North Jersey, elle sera juge à la Cour supérieure du comté de Passaic, après avoir été nommée il y a un an par le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

Bien que Mme Kahf ne soit pas la première femme musulmane à occuper un poste de juge dans cet État, elle est la première à porter un hijab.

Depuis 2003, elle siège au conseil d'administration de la section du New Jersey du Conseil des relations américano-islamiques, une organisation musulmane de défense des droits civils dont elle est aujourd'hui la présidente.

Elle est également conseillère juridique de Wafa House, une agence à but non lucratif de lutte contre la violence domestique et de services sociaux basée dans la ville de Clifton, et présidente du Centre islamique du comté de Passaic.